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Serie D, Reggina-Avola: cambia l’orario di inizio dell’incontro

La partita, terza di campionato, è anche il primo turno infrasettimanale della stagione

11 Settembre 2026 - 10:47 | Redazione

Reggina Edoardo Lancini

A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Avola, in programma mercoledì 16 settembre allo stadio Oreste Granillo e valevole per la terza giornata di campionato del girone I di serie D. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30.

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