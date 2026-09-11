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Modica-Reggina: designato il direttore di gara. Un precedente con gli amaranto

Prima partita in trasferta della stagione per Lancini e compagni

11 Settembre 2026 - 10:48 | Redazione

Modica-Reggina: designato il direttore di gara. Un precedente con gli amaranto

Sarà Giacomo Pasquetto della sezione AIA di Crema ad arbitrare Modica-Reggina, gara valida per la seconda giornata del girone I del campionato di Serie D. Il match, in programma allo stadio “Pietro Scollo“, vedrà Pasquetto coadiuvato dagli assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Domenico Damato di Milano.

Per l’arbitro lombardo si tratta del secondo incrocio con la Reggina. Il precedente risale al 13 aprile 2025, quando gli amaranto superarono al “Granillo” la Nissa con il risultato di 3-1. La squadra di Marco Marchionni si prepara così alla prima trasferta di campionato, dopo il successo ottenuto nella giornata inaugurale contro il Licata.

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