Stelle al Merito del Lavoro 2027, aperte le candidature: 19 riconoscimenti in Calabria

Sono aperte le candidature per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2027, prestigiosa onorificenza della Repubblica Italiana che comporta l’attribuzione del titolo di “Maestro del Lavoro”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che le decorazioni saranno conferite, come da tradizione, il 1° maggio 2027, Festa del Lavoro, dal Presidente della Repubblica.

Per la Calabria sono previste 19 Stelle al Merito del Lavoro, destinate a lavoratrici e lavoratori che, nel corso della propria vita professionale, si siano particolarmente distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale, dando testimonianza concreta dei valori del lavoro, della responsabilità e della professionalità.

Un riconoscimento al valore del lavoro

La Stella al Merito del Lavoro rappresenta uno dei più significativi riconoscimenti attribuiti dallo Stato italiano a chi ha dedicato una parte importante della propria vita all’attività lavorativa, distinguendosi per capacità professionali e qualità umane.

Tra gli elementi che possono essere particolarmente valorizzati ai fini del conferimento rientrano anche le invenzioni e innovazioni nel campo lavorativo, il miglioramento dei metodi di lavorazione, il contributo al perfezionamento delle misure di sicurezza, nonché l’impegno profuso nell’istruzione e nella formazione delle nuove generazioni nell’attività professionale.

La decorazione è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143.

I requisiti

Possono essere candidati lavoratrici e lavoratori, anche soci di cooperative, in possesso dei seguenti requisiti, da maturare entro il 30 ottobre 2026:

essere cittadini italiani ;

; aver compiuto 50 anni di età ;

; aver prestato almeno 25 anni di servizio come lavoratori dipendenti, anche presso aziende diverse;

come lavoratori dipendenti, anche presso aziende diverse; essersi distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Il servizio può essere stato prestato in qualità di operai, impiegati o dirigenti presso imprese del settore privato, aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province e di altri enti pubblici nei casi previsti dalla normativa, nonché presso organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.

Particolare disciplina è prevista anche per i lavoratori italiani all’estero, ai quali la decorazione può essere concessa, anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità lavorativa, qualora abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità.

Come presentare la candidatura

La domanda può essere presentata direttamente dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato, in forma di autocandidatura, oppure la proposta può essere avanzata dal datore di lavoro, da aziende, enti o associazioni interessate.

Per le Provincie della Regione Calabria, la documentazione dovrà essere indirizzata all’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2026.

Le candidature possono essere trasmesse esclusivamente mediante:

Raccomandata A/R

oppure

PEC: iam.reggiocalabria@pec.ispettorato.gov.it

Per l’autocandidatura deve essere utilizzato il modello INL 28 – Istanza di conferimento dell’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro.

Le aziende, gli enti e le associazioni interessate possono invece utilizzare il modello INL 28.1 – Proposta di conferimento dell’onorificenza, indicando anche i dati relativi all’organizzazione proponente, al settore di attività e al numero complessivo dei dipendenti.

La documentazione necessaria

Alla domanda o alla proposta dovrà essere allegata la documentazione prevista, in carta semplice, comprendente:

copia del documento di identità e del codice fiscale; autocertificazione relativa alla nascita; autocertificazione relativa alla cittadinanza; attestazione dei servizi prestati presso una o più aziende, con indicazione dei passaggi di qualifica e dell’attuale o ultima sede di lavoro; attestazione relativa alla professionalità, alla perizia, alla laboriosità e alla condotta morale in azienda; curriculum vitae firmato dal lavoratore; autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679; indicazione della residenza, del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail, ove disponibile; estratto conto INPS aggiornato.

L’invito della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro

La Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, attraverso il Consolato Regionale della Calabria, invita le aziende, gli enti e le organizzazioni del territorio a valorizzare le professionalità che, nel corso della loro carriera, abbiano rappresentato un esempio di competenza, dedizione, correttezza e responsabilità.

La Stella al Merito del Lavoro non è soltanto un riconoscimento individuale, ma costituisce una testimonianza dei valori del lavoro e della cultura professionale, da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

I Consolati Provinciali dei Maestri del Lavoro della Calabria – Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia – sono a disposizione dei lavoratori, delle aziende e degli enti interessati per fornire informazioni e supporto sulle procedure di candidatura e sulla documentazione necessaria.

L’invito è pertanto a non attendere gli ultimi giorni, considerata la complessità della documentazione richiesta, e a verificare per tempo il possesso dei requisiti e la completezza della domanda.

Informazioni

Per ulteriori informazioni relative alle candidature nelle Provincie della Regione Calabria è possibile rivolgersi a:

Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. 0965/63151–Centralino

PEC: iam.reggiocalabria@pec.ispettorato.gov.it

Per i recapiti del Consolato Regionale della Calabria e dei Consolati Provinciali dei Maestri del Lavoro della Calabria è possibile consultare l’elenco ufficiale dei Consolati sul sito nazionale della Federazione dei Maestri del Lavoro.