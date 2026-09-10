Autonomia, Benedetto: ‘Il cdx chiede voti a Reggio mentre abbandona il Sud e avanza le pre-intese per affossare la nostra sanità’

Lo afferma Frank Benedetto, candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive, commentando la mobilitazione della Cgil Lombardia contro la pre-intesa sull’autonomia differenziata tra Governo e Regione Lombardia che proprio oggi si svolgerà davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo.

«È significativo che l’allarme arrivi proprio dalla Cgil Lombardia, che denuncia il rischio di aumentare le disuguaglianze territoriali e indebolire l’universalità dei diritti. Parliamo, tra l’altro, di materie delicate come tutela della salute, protezione civile, professioni e previdenza complementare».

«Reggio e i 71 Comuni del collegio hanno bisogno di più servizi, infrastrutture e opportunità, non di un Paese nel quale il luogo in cui si nasce determini la qualità dei diritti. Il mio impegno sarà portare queste esigenze alla Camera e difendere un territorio che non può essere lasciato indietro, mentre il centrodestra da una parte cede pezzi di sovranità del Sud con l’autonomia differenziata, dall’altra chiede di consegnare la rappresentanza di Reggio Calabria a un candidato paracadutato da fuori regione. Noi, invece, vogliamo difendere qui e in Parlamento gli interessi di Reggio, della Calabria e del Mezzogiorno».