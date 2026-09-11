A ‘Live Break’, Imbalzano e Versace parlano di Reggina e dell’arrivo di Lotito. Botta e risposta

Imbalzano: "Ci sarà una parte politica che farà il tifo contro". Versace: "Avete infuocato tutte le settimane ad armarsi contro chi stava provando a vincere il campionato"

Nel corso della trasmissione “Live Break” in onda su CityNow, c’è stato spazio anche per parlare di Reggina tra il consigliere di maggioranza e presidente della Commissione Affari Istituzionali, Emiliano Imbalzano e quello di opposizione Carmelo Versace. Non sono mancate le frecciatine dall’una e dall’alra parte.

IMBALZANO: “In questo caso sono di parte in quanto tifosissimo della Reggina. Mi pare abbastanza evidente che questa azione afferisce alla volontà politica di fare qualcosa per la tua comunità. Lotito è stato stalkerizzato dal sindaco Cannizzaro. C’è stato un lavoro di un pò di tempo nel quale sono stati vantati i valori di Reggio Calabria e della regginità. Il motivo per il quale si è deciso di venire a investire a Reggio Calabria è perché qualcuno, convintamente, ha convinto un altro dotato di grande professionalità sportiva e di importante forza economica, a farlo. Cioè c’è stata una parte politica che ha deciso di spingere qualcuno a venire a investire perché sa che Reggio Calabria se la merita.

Merita di essere ai livelli che le competono, non soltanto per la sua tradizione, ma per il valore che può rappresentare. Questo è successo. Cosa succederà? Qualcosa di incredibile.

Ci sarà una parte politica che, curiosamente, farà il tifo contro la maglia amarato. Perché? Perché, purtroppo, invece di pensare al valore che può essere dato da una importante vittoria e di vedere una Reggina nei campionati che le competono, evidentemente può dare troppo valore a una parte politica, senza capire che la politica non c’entra più niente perchè il tema è sportivo, anche utile alla crescita della città“.

VERSACE: “Una parte politica contro la maglia? Se non sbaglio nel recente passato è stata la sua parte politica che ha infuocato tutte le settimane ad armarsi contro chi stava provando a vincere un campionato. Dopodiché che volete che vi dica su Lotito? Ha fatto un’ottima campagna acquisti si è impegnato e ha portato la voce di Reggio Calabria in un contesto nazionale. Il merito di chi è? Non di una parte politica, mi dispiace se il collega Imbalzano si vuole accaparrare un pezzo di quella parte politica, il merito è solo ed esclusivamente dell’onorevole Cannizzaro che ha un rapporto personale con Lotito. Ricorderete quello che è stato il confronto a Piazza Italia tra i candidati quando alla domanda precisa che è stata fatta dai tifosi, il sindaco Cannizzaro, a modo suo, ha detto ‘sarà il mio primo impegno che assumo con la tifoseria’. Mi sembra che sia un impegno che ha portato avanti, lo ha portato avanti proprio per quei rapporti personali, anche romani, e che ha costruito probabilmente nel tempo, anzi togliamo il probabilmente. La politica, poi ci entra ed è normale che ci entri in alcune dinamiche.

Detto questo, auspico che scaliamo rapidamente le categorie che ci appartengono. Con Lotito? Si con Lotito, io non ho un preconcetto nel pensare che Lotito fra un anno si candiderà al Senato da qualche altra parte e che lascerà la Reggina, non lo so quello che succederà, a me interessa che ci sia una società solida che possa fare degli investimenti nel lungo periodo e valuterò il risultato sportivo, non quello politico. Speriamo che continui ovviamente questo trend positivo, io spero di poter andare al campo, perché qualcuno mi ha tirato le orecchie chiedendomi perché non sono andato allo stadio. La prossima ci sarò”.