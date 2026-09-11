Lotto, nel reggino colpo da 50 mila euro
Centrato un terno "oro". Altre due vincite in Calabria
11 Settembre 2026 - 14:35 | Comunicato stampa
La Calabria festeggia al Lotto grazie a una tripletta da complessivi 90mila euro centrata nell’estrazione di giovedì 10 settembre.
Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata realizzata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati centrati 50mila euro con il terno “Oro” 11-14-31 sulla ruota di Bari. La giocata è stata effettuata in un punto vendita di via Nazionale.
Le altre due vincite sono state registrate in provincia di Cosenza. A Spezzano della Sila, in Corso Europa, sono stati vinti 25mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano.
A Celico, invece, è stata realizzata una vincita di oltre 15mila euro, ancora sulla ruota di Milano, grazie a un terno e tre ambi.
Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti premi per 6,4 milioni di euro, mentre il totale delle vincite dall’inizio del 2026 sale a 845,3 milioni di euro.
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