City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Lotto, nel reggino colpo da 50 mila euro

Centrato un terno "oro". Altre due vincite in Calabria

11 Settembre 2026 - 14:35 | Comunicato stampa

Lotto

La Calabria festeggia al Lotto grazie a una tripletta da complessivi 90mila euro centrata nell’estrazione di giovedì 10 settembre.

Come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata realizzata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove sono stati centrati 50mila euro con il terno “Oro” 11-14-31 sulla ruota di Bari. La giocata è stata effettuata in un punto vendita di via Nazionale.

Le altre due vincite sono state registrate in provincia di Cosenza. A Spezzano della Sila, in Corso Europa, sono stati vinti 25mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano.

A Celico, invece, è stata realizzata una vincita di oltre 15mila euro, ancora sulla ruota di Milano, grazie a un terno e tre ambi.

Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti premi per 6,4 milioni di euro, mentre il totale delle vincite dall’inizio del 2026 sale a 845,3 milioni di euro.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Melito Porto Salvo Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?