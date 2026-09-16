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Reggina-Avola: le formazioni ufficiali. Piccola rivoluzione con Baldan subito dentro

Tanti i cambi nello schieramento iniziale degli amaranto

16 Settembre 2026 - 17:37 | Redazione

Reggina Stefano Specker

Agli ordini del signor Ambrosino della sezione di Nola, coadiuvato dai guardalinee Paone della sezione di Nola e Arcella della sezione di Frattamaggiore, Reggina e Avola scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

Reggina: Lagonigro; Baldan, Lancini, Girasole R.; Specker, Laaribi, Rossetti, Rotulo, Toscano; Alma, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Baggi, Abonckelet, Acquadro, Macrì, Porcino, Jallow. Allenatore: Marchionni.
Avola: Santillo, Butera, Spina, Figini, Tedesco, Langella, Puglisi, Tringale, Sacco, Rotella, Galesio. In panchina: Sperlonga, Midolo, Oliveri, Montagno, Fratantonio, Alfo, Caruso, Tuzzolino, Calderone. Allenatore: Sirugo.

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