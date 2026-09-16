Finisce l’estate, inizia il nuovo viaggio: il Pilone prepara l’autunno tra eventi, gusto e grandi occasioni

Sul calendario è ancora estate, ma l’aria è già cambiata. Dopo l’acquazzone che ha rinfrescato le temperature, il momento perfetto per riscoprire il piacere di stare insieme è dietro l’angolo.

Al Pilone by Rare, nella splendida cornice di Santa Trada, la fine della stagione estiva non rappresenta uno stop, ma un nuovo inizio. Il locale è già al lavoro per preparare la next season, con un programma pensato per accompagnare gli ospiti durante l’autunno tra buona cucina, eventi e momenti speciali.

Una location unica, affacciata sullo Stretto di Messina, pronta ad accogliere ancora una volta famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia vivere una serata diversa, senza rinunciare alla qualità e al comfort.

Dal mare alla tavola: il Pilone resta il punto di riferimento per ogni occasione

La forza del Pilone by Rare è la capacità di trasformarsi in base alle esigenze degli ospiti.

Una cena romantica, una festa privata, un compleanno, una ricorrenza o un evento aziendale: ogni occasione può diventare un momento da ricordare grazie a una struttura elegante, a uno staff professionale e a un servizio curato in ogni dettaglio.

Dall’accoglienza degli invitati alla gestione della sala, tutto viene organizzato per offrire un’esperienza senza pensieri.

Tu immagini il tuo evento. Il Pilone by Rare lo trasforma in realtà.

Anche in autunno il divertimento continua

Uno dei punti di forza del locale è la possibilità di vivere gli spazi in ogni stagione.

La sala al coperto – chiusa e climatizzata – permette di organizzare serate ed eventi anche quando il clima cambia, mantenendo intatta l’atmosfera del Pilone e la sua vista sullo Stretto.

Il ristorante propone una doppia anima gastronomica: da una parte la cucina, dall’altra la pizza, con formule pensate per soddisfare ogni esigenza.

Dinner show ed eventi

Il Pilone by Rare continuerà a proporre appuntamenti dedicati all’intrattenimento, con dinner show ed eventi musicali capaci di accompagnare la cena fino al dopo serata.

La comodità di una location a un passo dallo Stretto

Altro punto di forza è la posizione strategica: il Pilone by Rare si trova a un minuto dall’uscita autostradale di Villa San Giovanni, facilmente raggiungibile da Reggio Calabria e dall’intera area dello Stretto.

Con la fine dell’estate si apre quindi una nuova stagione di appuntamenti. Il Pilone by Rare è pronto ad accogliere l’autunno con la stessa filosofia che lo ha accompagnato nei mesi più caldi: qualità, ospitalità e voglia di regalare esperienze da ricordare.

Per informazioni e prenotazioni: 3294307912.