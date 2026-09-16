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Bollo auto, Meloni: ‘Cancellata una delle tasse più odiate dagli italiani’

L'intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani

16 Settembre 2026 - 16:54 | di Redazione

giorgia meloni

“In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli”.

Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

L’intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani.

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“Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”, commenta il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Fonte ansa.it

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