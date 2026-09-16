Serie D, si torna in campo: il programma della giornata e la classifica attuale
Si comincia alle 15, ultima partita alle 20,30. Reggina al Granillo con l'Avola
16 Settembre 2026 - 09:07 | Redazione
Si scende in campo questo pomeriggio per il primo turno infrasettimanale stagione 2026-27. La Reggina punta a continuare la striscia positiva di risultati affrontando l’Avola al Granillo, attenzione agli scontri tra Nissa e Trapani e Nuova Igea–Vibonese.
Il programma della giornata
Ragusa – Vigor Lamezia ore 15,00
A. Palermo – PraiaTortora ore 16,00
Favara – Licata ore 16,00
Enna – Milazzo ore 16,00
Sambiase – Modica ore 16,00
Nissa – Trapani ore 16,30
Reggina – Avola 18,30
Nuova Igea – Vibonese 19,00
Siracusa – Gela 20,30
La classifica
Reggina 6
PraiaTortora 4
Vibonese 4
Nuova Igea 4
Sambiase 4
Nissa 4
Favara 3
A. Palermo 3
Avola 3
Milazzo 3
Gela (-1) 2
Modica 1
Ragusa 1
Vigor Lamezia 1
Licata 1
Enna 0
Siracusa (-7) -3
Trapani (-5) – 5
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