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Serie D, si torna in campo: il programma della giornata e la classifica attuale

Si comincia alle 15, ultima partita alle 20,30. Reggina al Granillo con l'Avola

16 Settembre 2026 - 09:07 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Si scende in campo questo pomeriggio per il primo turno infrasettimanale stagione 2026-27. La Reggina punta a continuare la striscia positiva di risultati affrontando l’Avola al Granillo, attenzione agli scontri tra Nissa e Trapani e Nuova IgeaVibonese.

Leggi anche

Il programma della giornata

Ragusa – Vigor Lamezia ore 15,00

A. Palermo – PraiaTortora ore 16,00

Favara – Licata ore 16,00

Enna – Milazzo ore 16,00

Sambiase – Modica ore 16,00

Nissa – Trapani ore 16,30

Reggina – Avola 18,30

Nuova Igea – Vibonese 19,00

Siracusa – Gela 20,30

Leggi anche

La classifica

Reggina 6

PraiaTortora 4

Vibonese 4

Nuova Igea 4

Sambiase 4

Nissa 4

Favara 3

A. Palermo 3

Avola 3

Milazzo 3

Gela (-1) 2

Modica 1

Ragusa 1

Vigor Lamezia 1

Licata 1

Enna 0

Siracusa (-7) -3

Trapani (-5) – 5

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