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Serie D, Reggina-Avola: come e dove vedere la partita degli amaranto

La possibilità di seguire la partita della Reggina per chi non sarà al Granillo

16 Settembre 2026 - 09:21 | Redazione

Reggina Cantalupa Mady Abonckelet ()

E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.

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Per chi ancora non lo fosse:

COME ABBONARSI: PACCHETTO STAGIONALE O SINGOLA PARTITA
Per seguire l’incontro ti basta seguire questi semplici passaggi:

Accedi alla piattaforma: collegati a Reggina Channel tramite questo link.
Scegli la formula di abbonamento: puoi selezionare tra:
Pacchetto stagionale, che ti garantisce l’accesso a tutte le partite della stagione 26/27 della Reggina per le quali il club dispone dei diritti di trasmissione, nel pieno rispetto del regolamento LND, ed a tutti gli altri contenuti esclusivi con un pagamento unico, senza rinnovo automatico. Prezzo: 129,90 euro.
Pay-per-view della singola partita, per acquistare solo la partita Reggina–Avola del 16 settembre, ore 18:30, nonché per i singoli eventi successivi. Prezzo: 9,90 euro.
Registrati alla piattaforma: crea un account inserendo i tuoi dati personali.
4 – Completa il pagamento: procedi al pagamento tramite carta di credito, inserendo i dati richiesti nell’apposita sezione sicura della piattaforma.

Cliccando sull’evento, se la diretta è già iniziata, potrai guardarla immediatamente in streaming.
Se la diretta non è ancora attiva, nella pagina del contenuto della partita vedrai un countdown che indica il tempo mancante all’inizio della trasmissione. Una volta terminata la partita in diretta è possibile vederla anche successivamente on-demand.

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