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Reggina-Avola: la probabile formazione amaranto. Dubbio Reis, ancora fuori Guida

Organico ampio e diverse possibilità per mister Marchionni. Da oggi disponibile anche Baldan

16 Settembre 2026 - 09:35 | Redazione

Reggina Matheus Reis Daquinto

Un affaticamento muscolare rischia di fermare il grande avvio di stagione dell’attaccante Reis. Il giocatore, secondo quanto riferito dal tecnico Marchionni ha necessità di rifiatare e giocando a distanza di tre giorni dall’ultimo match, molto probabilmente non verrà schierato come terminale offensivo nell’undici iniziale. Potrebbe essere arrivato il momento di Magrassi con la curiosità di vederlo all’opera sin dal primo minuto. Ancora indisponibile Guida, non recupera neppure Franchini. Dopo il tesseramento, è a disposizione anche il difensore Baldan.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Alma, Magrassi. All. Marchionni

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