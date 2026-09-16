Presunta truffa su museo dedicato a Steven Tyler, sindaco calabrese a giudizio

Il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati (Fi), è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 13 persone per alcuni presunti illeciti contro la pubblica amministrazione, tra i quali il progetto del Borgo della musica rock legato alla figura di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith.

L’inchiesta, in particolare, si è incentrata su un finanziamento da 1,3 milioni di euro di fondi regionali destinati alla realizzazione dell’opera dedicata a Tyler, il cui nonno era originario proprio di Cotronei.

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Il progetto del Borgo della musica rock e il legame con Steven Tyler

Il progetto era frutto di un’intesa originaria tra l’Amministrazione comunale e la stessa rockstar, che si era personalmente impegnata a partecipare all’inaugurazione del museo con un concerto gratuito insieme alla figlia, l’attrice Liv Tyler.

Il museo sarebbe dovuto nascere nella casa in cui abitava il nonno dell’artista prima di emigrare, ma poi era stato delocalizzato. Una scelta contestata da Tyler che già nel 2022 aveva fatto sapere all’Amministrazione comunale che:

“Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome”.

Nonostante questo, l’amministrazione aveva deciso di cambiare luogo senza e, secondo l’accusa, senza completarlo. Da qui le accuse di falso ideologico e materiale ipotizzate contro Ammirati il quale, nei mesi scorsi, aveva fatto sapere che alla fine, comunque, l’opera era stata realizzata.

Rinviate a giudizio 14 persone, processo fissato a gennaio

Insieme ad Ammirati – attuale presidente della Provincia di Crotone – sono stati rinviati a giudizio l’ex sindaco, gli ex assessori Pierluigi Benincasa ed Elisabetta Fragale, ed alcuni dirigenti comunali.

Il processo è stato fissato per il 15 gennaio prossimo.