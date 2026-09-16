Reggina-Avola: la scelta atipica di mister Marchionni con le convocazioni

La parola chiave in casa Reggina continua ad essere una: gruppo. Coesione, unità di intenti e rispetto delle regole sono i principi sui quali mister Marchionni ha costruito fin dal primo giorno il nuovo corso amaranto. “Ho parlato chiaro con tutti, chi accetta le regole rimane, altrimenti si autoeliminerà“, aveva chiarito l’allenatore, indicando una linea precisa da seguire all’interno dello spogliatoio. Un messaggio rivolto a tutti i componenti della rosa, chiamati a mettere davanti agli interessi personali quelli della squadra.

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E proprio sul concetto di gruppo Marchionni sta portando avanti una consuetudine particolare, che non ricordiamo in tutti questi anni dalle nostre parti. Quando la Reggina gioca davanti al proprio pubblico, il tecnico amaranto convoca l’intera rosa a disposizione, compresi quei calciatori momentaneamente fermi ai box per infortunio. Anche per la sfida contro l’Avola la lista dei convocati comprende 27 calciatori. Tra questi figurano anche Franchini, Guida e Pellicanò, elementi importanti della rosa che però non sono ancora nelle condizioni di poter essere impiegati.

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Una scelta che va oltre il semplice aspetto tecnico: la presenza di tutti i calciatori al fianco dei compagni diventa un ulteriore segnale di appartenenza e partecipazione. Per Marchionni ogni componente della squadra deve sentirsi coinvolto, anche nei momenti in cui non può scendere in campo. Un modo per rafforzare lo spirito di gruppo e mantenere tutti sulla stessa lunghezza d’onda in una stagione in cui la Reggina punta a costruire il proprio percorso attraverso compattezza e sacrificio collettivo.