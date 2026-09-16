Feste Mariane, stop definitivo al ‘Super Frisbee’: il Comune mette un punto

Non sarà riaperto il Super Frisbee installato a Largo Botteghelle in occasione delle Festività Mariane. La sospensione scattata nei giorni scorsi, inizialmente adottata in via temporanea per consentire ulteriori verifiche, si trasforma adesso in un provvedimento definitivo.

A chiudere definitivamente la vicenda è stata la decisione del SUAP del Comune di Reggio Calabria, arrivata dopo il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Gli accertamenti effettuati sull’attrazione, finita al centro dell’attenzione per la vicinanza con un edificio presente nell’area, non hanno portato al via libera necessario per la prosecuzione dell’attività.

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Dalla sospensione alla chiusura definitiva

Il caso era esploso dopo la diffusione sui social di alcuni video che mostravano il movimento della grande attrazione in prossimità del palazzo adiacente. Le immagini avevano sollevato dubbi e preoccupazioni tra residenti e cittadini, spingendo gli organi competenti ad avviare nuove verifiche sulla collocazione e sui margini di sicurezza.

La prima decisione era stata quella di fermare temporaneamente la giostra, in attesa della documentazione tecnica e degli ulteriori approfondimenti. Una fase nella quale il rappresentante del Luna Park, Rino Talarico, aveva ribadito la sicurezza dell’impianto e la regolarità delle distanze, annunciando anche la presentazione di una perizia tecnica a supporto della propria posizione.

La successiva valutazione della Commissione, però, ha portato a un esito diverso: il mancato rispetto dei criteri ritenuti necessari ha determinato il provvedimento finale di inibizione.

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Il nodo della sicurezza nell’area di Largo Botteghelle

La vicenda del Super Frisbee riporta al centro il tema della compatibilità tra grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante e spazi urbani densamente abitati.

Largo Botteghelle, da anni sede del Luna Park durante le Festività Mariane, presenta una particolare conformazione con edifici e attività nelle immediate vicinanze. Proprio questo aspetto aveva alimentato il dibattito dopo la diffusione delle immagini dell’attrazione in funzione.

Con la decisione definitiva del Comune cala quindi il sipario sulla presenza del Super Frisbee nell’edizione 2026 delle Feste Mariane. Resta invece aperta la riflessione sulla necessità di individuare, per il futuro, aree capaci di ospitare attrazioni di grandi dimensioni garantendo contemporaneamente sicurezza, divertimento e convivenza con il quartiere.