Scirubetta 2026, trionfo assoluto: l’edizione che ha riscritto la storia del gelato a Reggio

Scirubetta 2026 ha raccontato una città e un settore in pieno movimento, sostenuto da numeri che parlano da soli: 34 maestri gelatieri, sette Paesi coinvolti – Giappone, Stati Uniti, Germania, Ungheria, Cecoslovacchia, Macedonia e Belgio – e oltre 100 mila presenze sul Lungomare Falcomatà.

Una quinta edizione che ha trasformato Reggio Calabria in un laboratorio internazionale del gusto, dove tecniche, culture e filiere locali si sono intrecciate in un racconto condiviso.

A guidare questa visione è stato il presidente Conpait Angelo Musolino, che ha rilanciato l’idea di un gelato capace di rappresentare l’identità gastronomica reggina, calabrese ed italiana.

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha ribadito l’ambizione di fare di Reggio Calabria una vera capitale mondiale del gelato, mentre Arsac ha garantito un sostegno strategico alla filiera e all’organizzazione.

Fondamentale il lavoro di Giovanna Pizzi, che ha orchestrato l’intera impalcatura comunicativa, costruendo un programma di talk e incontri che ha portato sul palco ospiti autorevoli, professionisti e rappresentanti delle principali associazioni del settore.

Le presenze istituzionali sul palco di Scirubetta 2026

Sul palco centrale, il sindaco Francesco Cannizzaro ha portato il saluto della Città Metropolitana e il benvenuto ufficiale a tutti i protagonisti del festival, sottolineando il valore culturale e turistico di un evento che ormai rappresenta un brand identitario della città.

Nel pomeriggio, l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo ha fatto tappa a Scirubetta, stringendo le mani a tutti i 34 gelatieri, assaggiando diversi gusti e partecipando al talk sui prodotti agroalimentari calabresi voluto da Arsac e dal direttore Fulvia Caligiuri, alla presenza di Noemi Spinetti, Silvio Bessone e Angelo Musolino, con la conduzione di Giovanna Pizzi.

A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza della splendida Chiara, madrina dell’associazione Il Sorriso di Natale e Chiara, che ha portato un messaggio di dolcezza e solidarietà.

I momenti clou tra gelato, tradizione e spettacolo

Tra i passaggi più significativi, l’intervento del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e del presidente del settore Dolciario Cristiano Gaggion, che hanno presentato la proposta di un marchio ufficiale per il Gelato di tradizione italiana, fondato su criteri chiari: materie prime fresche, filiere locali, lavorazione quotidiana, distinzione netta dai prodotti industriali.

Un disciplinare che punta a tutelare i consumatori e valorizzare un comparto che in Italia conta 9.345 laboratori, di cui 6.126 artigiani, e che in Calabria registra 241 attività, con una spesa familiare annua di 60 milioni di euro.

Molto atteso il concorso Velvet dedicato al miglior sorbetto alcolico, che ha richiamato una grande partecipazione e acceso la competizione tra i maestri gelatieri.

Spettacolare anche il concerto di Mimmo Cavallaro, che ha fatto ballare tutto il villaggio trasformando il Lungomare in una grande festa popolare.

Sempre sold out gli show cooking con chef e pasticceri, insieme, per mescolare sapori, dolci e salati. Una formula, promossa da Zanussi, che ha funzionato benissimo, grazie anche al prezioso supporto dei ragazzi e degli studenti dell’istituto alberghiero Ipalb Tur “Trecroci” di Villa San Giovanni con a capo la preside Enza Loiero.

Tra i momenti più intensi anche il riconoscimento conferito alle sorelle Caridi per la storia della Crema Reggina, il gusto legato alla figura di Giuseppe Caridi e diventato parte della memoria dolciaria della città.

A ritirarlo Marilena Caridi, che ha ricordato il lavoro del padre e il percorso proseguito dalle donne della famiglia. Così come l’abbraccio ed il gemellaggio con Reggio Calabria Film festival presentato da Marco Mauro.

Infine, la Coppa del Mondo del Panettone con Piffaretti ha visto trionfare:

Giorgio Lanza (primo)

(primo) Carmelo Caratozzolo (secondo)

(secondo) Santoro Natale (terzo)

Angelo Musolino: “La prossima sfida è il festival sul Lungomare”

Il presidente Angelo Musolino ha commentato il successo dell’edizione 2026: