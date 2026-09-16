Feste Mariane, via libera ai fuochi d’artificio dopo lo stop per il maltempo
Spettacolo al termine di Emis Killa. La comunicazione del Comune
16 Settembre 2026 - 10:19 | di Redazione
Dopo l’annullamento di ieri a causa delle avverse condizioni meteo, lo spettacolo pirotecnico delle Feste Mariane di Reggio Calabria sarà recuperato questa sera.
A comunicarlo ufficialmente è l’Amministrazione comunale, che ha fissato il nuovo appuntamento per mezzanotte, al termine della serata musicale in programma in città.
Fuochi d’artificio dopo il concerto di Emis Killa
I fuochi illumineranno quindi il cielo di Reggio Calabria subito dopo il concerto di Emis Killa, previsto alle 22:30 in Piazza Indipendenza.
Una serata che unirà così due degli appuntamenti più attesi del programma delle festività: prima l’esibizione del rapper, poi lo spettacolo pirotecnico, recuperato dopo lo stop imposto ieri dal maltempo.
L’Amministrazione comunale ha confermato il nuovo orario attraverso una comunicazione ufficiale, dando così la possibilità a cittadini e visitatori di assistere all’evento conclusivo previsto nell’ambito delle celebrazioni mariane.
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