City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Feste Mariane, via libera ai fuochi d’artificio dopo lo stop per il maltempo

Spettacolo al termine di Emis Killa. La comunicazione del Comune

16 Settembre 2026 - 10:19 | di Redazione

Feste Mariane, via libera ai fuochi d’artificio dopo lo stop per il maltempo

Dopo l’annullamento di ieri a causa delle avverse condizioni meteo, lo spettacolo pirotecnico delle Feste Mariane di Reggio Calabria sarà recuperato questa sera.

A comunicarlo ufficialmente è l’Amministrazione comunale, che ha fissato il nuovo appuntamento per mezzanotte, al termine della serata musicale in programma in città.

Leggi anche

Fuochi d’artificio dopo il concerto di Emis Killa

I fuochi illumineranno quindi il cielo di Reggio Calabria subito dopo il concerto di Emis Killa, previsto alle 22:30 in Piazza Indipendenza.

Una serata che unirà così due degli appuntamenti più attesi del programma delle festività: prima l’esibizione del rapper, poi lo spettacolo pirotecnico, recuperato dopo lo stop imposto ieri dal maltempo.

L’Amministrazione comunale ha confermato il nuovo orario attraverso una comunicazione ufficiale, dando così la possibilità a cittadini e visitatori di assistere all’evento conclusivo previsto nell’ambito delle celebrazioni mariane.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Festa della MadonnaReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?