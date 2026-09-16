Cadi Futura, Cambareri: ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera. Credo in questo gruppo’

La stagione è già entrata nel vivo e la Cadi Antincendi Futura non ha intenzione di perdere tempo. Mancano ormai pochissimi giorni all’esordio ufficiale in campionato, fissato per il 19 settembre a Formia, e l’aria che si respira in casa giallo-blu è quella delle grandi occasioni. A raccontare le sensazioni del gruppo, ci ha pensato uno dei protagonisti assoluti, Andrea Cambareri.

Il calcettista della Cadi Antincendi Futura non nasconde l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “Ci ritroviamo verso una nuova entusiasmante stagione. Come state? Bene, tutto bene, abbiamo già iniziato, stiamo dando sempre il massimo. Questo è il periodo più importante a parer mio della stagione perché chi ben comincia è già a metà dell’opera“.

Cambareri ha già avuto modo di assaggiare il campo nel corso dei primi test precampionato. Il bilancio personale non può che essere positivo: “Ho visto il primo test, mi sto trovando davvero bene”.

Interrogato su quella che si aspetta essere la sua annata, il giocatore non si nasconde e lancia un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: “Dal punto di vista personale mi aspetto una stagione molto positiva. L’anno scorso è stata un pò così, però quest’anno mi aspetto tanto da me stesso, ma anche da tutta la squadra. Stiamo lavorando molto bene. Il Mister Rocha? Lo conoscevo già dai suoi anni passati sia alla Came Treviso che anche nelle altre società importanti e mi sto trovando molto bene. Cerco sempre ovviamente di imparare molto sia da lui ma anche dagli altri ragazzi più esperti di me“.

A completare lo staff, c’è anche un volto noto ed importante per il giocatore, Peppe Alfarano, che ha ritrovato in questa nuova avventura: “Sì, lui ovviamente per lui è un ritorno, però fondamentalmente eravate insieme fino a qualche mese fa. Ci siamo ritrovati dopo le stagioni a Cosenza e quindi fa sempre piacere“.

Dopo l’esordio esterno del 19 settembre a Formia, il campionato della Cadi Antincendi Futura vivrà subito un momento attesissimo: la prima partita in casa è in programma il 22 settembre alle ore 19, quando i rossoblù ospiteranno il Sulmona. Un appuntamento da cerchiare in rosso, per iniziare nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico.