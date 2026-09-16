Reggina: ecco le maglia ufficiali per la stagione 2026-27 – FOTO

"Perché l’amaranto non è solo un colore: è appartenenza"

“Tre maglie nel nome della tradizione.

Per la stagione 2026/27, la Reggina sceglie di portare in campo l’impareggiabile fascino e la sublime arte del territorio.

L’ home kit rende omaggio all’eredità culturale della città, con un pattern ispirato alle Terme Romane, testimonianza di una storia millenaria.

Il kit away amplia il racconto attraverso un motivo ispirato ai mosaici della Villa Romana di Casignana.

La divisa del portiere, mostra un richiamo alle maschere apotropaiche.

Tre maglie, un unico filo conduttore: la nostra amata terra. Perché l’amaranto non è solo un colore: è appartenenza”.

fonte foto: facebook Reggina 1914