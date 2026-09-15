Feste Mariane a Reggio, il maltempo rovina il gran finale: annullati i fuochi pirotecnici

La pioggia arrivata ha scombinato il programma dell'ultima serata. Saltano lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte e il concerto di Mannarino. Disagi in città

Finale amaro per le Feste Mariane 2026 a Reggio Calabria. Il maltempo che ha raggiunto la città nella serata di martedì 15 settembre ha costretto a modificare il programma degli ultimi appuntamenti, causando anche numerosi disagi ai reggini.

La notizia più significativa riguarda lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, tradizionale appuntamento che chiude i giorni centrali dedicati alla Madonna della Consolazione: i fuochi d’artificio sono stati annullati a causa delle condizioni meteorologiche.

Annullato anche il concerto di Mannarino

La pioggia ha fermato anche la musica. È stato annullato il concerto di Mannarino, previsto per questa sera in Piazza Indipendenza e chiamato a chiudere il calendario dei grandi spettacoli musicali.Dopo le precedenti serate di festa, l’ultimo appuntamento non ha potuto svolgersi secondo programma a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

Una conclusione completamente diversa da quella immaginata per una serata che avrebbe dovuto richiamare ancora una volta migliaia di persone nel centro cittadino. Pioggia e disagi a Reggio CalabriaIl maltempo ha creato disagi in diverse zone della città, proprio mentre numerosi reggini erano in centro per trascorrere le ultime ore delle festività.

La pioggia ha quindi scombinato i piani non soltanto degli organizzatori, ma anche delle tante persone che attendevano il concerto e soprattutto i tradizionali fuochi di mezzanotte.

“Seguiranno aggiornamenti”, ha scritto il sindaco Francesco Cannizzaro sui social: si attende quindi la comunicazione dell’amministrazione comunale per capire se i fuochi pirotecnici e il concerto di Mannarino verranno recuperati in altra data oppure se le Feste Mariane 2026 si sono chiuse con la pioggia battente.