Reggio, Quartuccio: ‘San Gaetano Catanoso, una celebrazione che rinnova il senso di comunità’

"Invito tutte e tutti, credenti e non, a vivere questi appuntamenti con quello spirito di apertura e fraternità che San Gaetano Catanoso ci ha consegnato", afferma Quartuccio

“Ci sono momenti che appartengono alla fede, ma che riescono a parlare al cuore di un’intera comunità. Le celebrazioni in onore di San Gaetano Catanoso, dal 17 al 20 settembre al Santuario del Volto Santo di Reggio Calabria, sono uno di questi momenti.

San Gaetano non è soltanto una figura della nostra tradizione religiosa. È presenza che appartiene profondamente a Reggio Calabria, alla sua storia, alla sua gente e a quella parte più autentica della nostra identità fatta di accoglienza, solidarietà, semplicità e attenzione verso il prossimo“. E’ quanto afferma in una nota il consigliere comunale Filippo Quartuccio.

Le celebrazioni di San Gaetano Catanoso come momento di comunità

“Questi giorni saranno soprattutto un’occasione per ritrovarsi. Nella preghiera certamente, ma anche negli affetti, nei valori che ci uniscono, nel sentimento di appartenenza ad una comunità che sa stringersi attorno alle proprie radici.

La processione, le celebrazioni e gli incontri con le parrocchie, i sacerdoti, i seminaristi, saranno momenti di comunione, nei quali ciascuno potrà portare la propria storia, le proprie speranze, le proprie preoccupazioni e affidarle alla protezione di San Gaetano Catanoso.

In una società che troppo spesso ci vede distanti, divisi e presi dalla frenesia quotidiana, ritrovarsi insieme attorno ad una figura che ha fatto della fede, della carità e del servizio agli altri la propria missione assume un significato ancora più grande.

E forse è proprio questo il messaggio più bello che possiamo raccogliere da queste celebrazioni: nessuno deve sentirsi solo. Una comunità è davvero tale quando sa camminare insieme, quando sa tendere una mano, quando sa condividere la gioia e sostenere chi attraversa un momento difficile.

È questo lo spirito con cui mi auguro che ciascuno si accinge a vivere questi giorni: con rispetto, emozione e sincera partecipazione, nella consapevolezza che la fede, oltre ad essere un sentimento personale, può diventare un ponte capace di avvicinare le persone e rafforzare i legami della nostra comunità.

Invito tutte e tutti, credenti e non, a vivere questi appuntamenti con quello spirito di apertura e fraternità che San Gaetano Catanoso ci ha consegnato.

Ritrovarsi insieme, pregare insieme e condividere gli stessi valori è il modo più bello per ricordarci di essere una comunità”, conclude Quartuccio.