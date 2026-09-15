Super Frisbee al Botteghelle, Talarico: ‘La giostra è sicura’. Attesa per la decisione della Commissione

"Una perizia di un nostro ingegnere dimostra che siamo a distanza di due metri dall'edificio. Hanno fatto circolare video con la 'deficienza' artificiale", critica il rappresentante del Luna Park

Dopo lo stop precauzionale disposto, resta al centro dell’attenzione il caso del Super Frisbee installato a Largo Botteghelle in occasione delle Festività Mariane di Reggio Calabria.

A intervenire sulla vicenda è stato Rino Talarico, rappresentante del Luna Park, che ai microfoni di RTV ha voluto chiarire la posizione degli operatori e rassicurare sulla sicurezza dell’attrazione.

Talarico: “La giostra lavora in sicurezza”

Secondo quanto riferito dal rappresentante del Luna Park, la distanza tra la giostra e il palazzo vicino sarebbe conforme ai parametri previsti e non rappresenterebbe un rischio per gli utenti.

“La giostra lavora in sicurezza, le distanze sono regolari e sono le stesse di due anni fa”, ha spiegato Talarico, sottolineando come alcune immagini circolate sui social abbiano restituito una percezione diversa rispetto alla reale configurazione dell’area.

Il video diventato virale aveva infatti acceso il dibattito sulla vicinanza dell’attrazione allo stabile adiacente, portando alla richiesta di ulteriori verifiche da parte degli organismi competenti.

Presentata una perizia tecnica

Per supportare la propria posizione, gli operatori hanno prodotto anche una documentazione tecnica.

“Abbiamo fatto fare una perizia giurata da un nostro ingegnere che dimostra che siamo a distanza di due metri dall’edificio”, ha dichiarato Talarico a RTV.

Nella relazione, secondo quanto riferito, sarebbero state valutate anche le possibili oscillazioni dei passeggeri durante il funzionamento dell’attrazione, considerando gli ingombri degli occupanti.

Ora si attende la nuova riunione della Commissione

La sospensione del Super Frisbee resta, al momento, un provvedimento cautelativo in attesa degli ulteriori approfondimenti.

Il prossimo passaggio sarà la nuova riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, chiamata a valutare la documentazione presentata e gli accertamenti effettuati.

Sarà quindi la Commissione a stabilire se ci saranno le condizioni per una riapertura della giostra oppure se lo stop verrà confermato. La decisione è attesa nelle prossime ore e chiarirà il futuro dell’attrazione all’interno del Luna Park di Largo Botteghelle.