Reggio, ‘Super Frisbee’ sospeso: chiude la giostra al Botteghelle

Dalle immagini diventate virali sui social al provvedimento di sospensione. Il “Super Frisbee” di Largo Botteghelle, la giostra finita nelle ultime ore al centro delle polemiche per la sua estrema vicinanza a un palazzo, è stata fermata.

E dalle 21:15 di ieri sera l’attrazione ha smesso di oscillare. A stabilirne lo stop, la Commissione provinciale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che ha espresso il proprio parere sulla giostra installata nell’area destinata al Luna Park delle Festività Mariane, determinandosi per la chiusura immediata.

Il provvedimento dopo le segnalazioni

Il caso era esploso nelle ore precedenti anche grazie alle immagini rilanciate da CityNow, che mostravano il movimento dell’attrazione a pochi metri dall’edificio che si affaccia su Largo Botteghelle.

Video che hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando dubbi e interrogativi sulla collocazione di una giostra di quelle dimensioni in uno spazio urbano particolarmente ristretto.

CityNow aveva sollevato il tema già nella giornata di ieri, evidenziando non soltanto i disagi denunciati da tempo dai residenti, ma soprattutto la questione legata alla sicurezza e alla necessità di verificare l’idoneità dell’area per attrazioni di questo tipo.

Il dirigente comunale alle Attività produttive, dopo il pronunciamento della Commissione, ha quindi completato l’iter disponendo la sospensione dell’utilizzo dell’attrazione di spettacolo viaggiante “Super Frisbee”, installata a Largo Botteghelle.

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Non è una revoca definitiva

Un passaggio importante riguarda la natura del provvedimento. Non si tratta infatti di una revoca definitiva dell’autorizzazione.

Nel testo viene disposta la sospensione dell’utilizzo della giostra, collegata all’acquisizione della necessaria documentazione tecnica e alla successiva verifica delle condizioni di sicurezza.

La situazione, dunque, dovrà essere nuovamente valutata sulla base degli atti e degli accertamenti richiesti.

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Il caso Botteghelle e il nodo della sicurezza

La decisione riporta al centro una questione che va oltre la singola attrazione. Largo Botteghelle è da anni utilizzato per ospitare le giostre durante le Festività Mariane, ma la presenza di edifici a ridosso dell’area e gli spazi limitati hanno continuato a generare proteste e perplessità.

Quest’anno il “Super Frisbee” è diventato il simbolo del problema. Le immagini dei passeggeri proiettati in aria a breve distanza da balconi e finestre hanno acceso il dibattito e reso evidente la necessità di verifiche puntuali.

Adesso è arrivato lo stop.

Resta aperto il tema già sollevato da CityNow. Individuare, a partire dalle prossime Festività Mariane, un’area più adeguata per le attrazioni di grandi dimensioni, capace di garantire divertimento, sicurezza e rispetto per chi vive nelle zone interessate.