Reggina: il primato, il turno infrasettimanale, la quota abbonati

Siamo solo all'inizio, ma quel primo posto è una sensazione piacevole

La terza giornata di campionato è già dietro l’angolo. Mercoledì la Reggina tornerà in campo al Granillo per il primo turno infrasettimanale della stagione e lo farà con una novità tanto piacevole quanto significativa: gli amaranto si presenteranno davanti al proprio pubblico da capolista solitaria. È la prima volta da quando la Reggina è stata catapultata tra i dilettanti. Si parla sempre di Serie D e siamo appena all’inizio del campionato, ma dopo anni trascorsi quasi sempre a rincorrere, vedere gli amaranto davanti a tutti restituisce inevitabilmente sensazioni diverse.

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Reggina, occasione per difendere il primo posto

La terza giornata potrebbe anche offrire l’opportunità di consolidare la vetta. Il calendario, almeno sulla carta, propone infatti impegni tutt’altro che semplici per alcune delle principali concorrenti. La Nissa ospiterà il Trapani, ancora chiamato a trovare i primi punti della stagione, mentre la Nuova Igea affronterà la Vibonese in uno degli incroci più interessanti del turno. La Reggina dovrà però pensare esclusivamente al proprio impegno contro l’Avola, senza guardare troppo a quello che accadrà sugli altri campi. Il calcio d’inizio al Granillo è fissato alle 18.30.

Granillo, si parte dai 3.593 abbonati

La società e la squadra sperano in una risposta importante del pubblico. La base di partenza è rappresentata dai 3.593 abbonati ufficiali, dato definitivo della campagna sottoscrizioni. A questi si aggiungeranno con ogni probabilità molti tifosi che acquisteranno il biglietto nelle ore che precedono la gara. Il primato, il turno infrasettimanale e la possibilità di vedere ancora una volta la Reggina in testa rappresentano motivi sufficienti per aspettarsi una buona cornice di pubblico.

Sul piano tecnico, Marco Marchionni si aspetta una squadra diversa rispetto a quella vista a Modica. Il tecnico è convinto: la prestazione contro l’Avola sarà molto più vicina a quella offerta contro il Licata, per intensità e qualità, rispetto alla prova meno brillante dell’ultima giornata. La Reggina ha ottenuto comunque il massimo anche soffrendo. Adesso, davanti al proprio pubblico, proverà ad aggiungere anche la prestazione ai risultati e a difendere quel primo posto che, dopo anni di rincorse, ha finalmente un sapore diverso.