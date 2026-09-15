Reggina: questa volta la scelta del migliore in campo è stata troppo facile. La motivazione

La scelta, questa volta, è stata quasi inevitabile. I tifosi amaranto hanno eletto Rosario Girasole migliore in campo della sfida contro il Modica. Il risultato del sondaggio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale della Reggina, che ha motivato così la scelta: “Autore del gol vittoria e di un salvataggio miracoloso, avete scelto Rosario Girasole come migliore in campo di Modica-Reggina“. Una prestazione decisiva per il difensore amaranto, protagonista in entrambe le aree: prima con la rete che ha regalato i tre punti, poi con un intervento sulla linea che ha evitato il pareggio dei padroni di casa.

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