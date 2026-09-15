Feste Mariane 2026, Imbalzano: ‘Investimento straordinario per Reggio’

Il consigliere a Live Break difende le risorse stanziate per la festa patronale: "Zero impatto sulle casse comunali, si è cercato di fare il massimo sia nella sfera sacra che nei festeggiamenti civili"

Si chiude oggi, con l’ultimo appuntamento del calendario dei riti religiosi, la parte più solenne delle celebrazioni della Madonna della Consolazione. Ma a Reggio Calabria la festa non è ancora finita. Il programma civile proseguirà ancora per qualche giorno tra bancarelle, giostre e appuntamenti musicali, con il concerto di Emis Killa recuperato domani dopo il rinvio dello scorso 12 settembre.

Questa sera, intanto, l’attesa sarà tutta per i fuochi d’artificio della mezzanotte, ultimo grande momento di una festa che ha riportato migliaia di persone nel centro cittadino. Ed è proprio mentre cala il sipario sulle celebrazioni che arriva il momento del bilancio: quello della partecipazione, degli eventi e, inevitabilmente, anche delle risorse impiegate.

Quanto è costata la Festa della Madonna della Consolazione? È una spesa o un investimento per la città? È su questo terreno che si sposta il confronto politico, con la maggioranza che difende la scelta dell’amministrazione Cannizzaro di concentrare risorse sull’appuntamento più importante dell’anno per Reggio Calabria.

A Live Break, il consigliere comunale di Alternativa Popolare Emiliano Imbalzano ha offerto la sua lettura, invitando a non fermarsi semplicemente alla cifra stanziata e a considerare invece la natura delle risorse utilizzate e le possibili ricadute sulla città.

“Vedrete spessissimo che si introdurrà il tema della spesa, del costo, perché è un tema puramente ideologico”.

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“Zero impatto sulle casse comunali”

Il punto centrale della posizione di Imbalzano riguarda la provenienza delle risorse.

“Queste risorse impattano zero sul bilancio comunale”.

Il consigliere richiama in particolare il PON Metro, sostenendo che una parte delle risorse utilizzate per la manifestazione rientri nella programmazione europea destinata alle città metropolitane.

“Una piccola quota per Reggio Calabria che viene utilizzata evidentemente per creare questa forma di investimento sulla festa più importante della città”.

Il tema, quindi, secondo Imbalzano non dovrebbe essere soltanto quanto viene speso, ma quale ricaduta si vuole ottenere attraverso quelle risorse.

Per Imbalzano, invece, le Feste Mariane possono rappresentare un’occasione per muovere persone, attività economiche e turismo.

“Un investimento straordinario”.

La festa tra fede e spettacoli

Nella lettura di Imbalzano, però, il rilancio delle Feste Mariane non riguarda soltanto la parte civile.

Il consigliere sottolinea infatti il tentativo del sindaco Francesco Cannizzaro di rafforzare anche il rapporto con la Chiesa e la dimensione religiosa delle celebrazioni.

“Il sindaco ha ritenuto attivare da subito contatti diretti col mondo della Chiesa, puntando al centro e ritorno anche a una spiritualità che secondo alcuni si stava perdendo”.

L’obiettivo, spiega Imbalzano, sarebbe stato lavorare contemporaneamente su due livelli.

“Scendendo bene nella sfera sacra della spiritualità e poi i festeggiamenti civili. E su tutti e due i piani si è cercato di fare il massimo”.

Una scelta che, nella sua ricostruzione, deve essere contestualizzata anche con i tempi stretti avuti dalla nuova amministrazione.

“Si è arrivati lunghissimi, perché questa amministrazione 90 giorni fa non c’era”.

Il bilancio della festa

Il bilancio delle Feste Mariane, dunque, si apre proprio nel momento in cui la parte religiosa arriva al termine e quella civile si prepara agli ultimi appuntamenti.

Per Imbalzano, il parametro non può essere soltanto quello contabile. La discussione deve comprendere anche la capacità degli eventi di creare movimento, partecipazione e ricadute sul tessuto economico cittadino.

La posizione della maggioranza è quindi netta: le risorse destinate alle Feste Mariane non vengono considerate una semplice spesa per concerti e intrattenimento, ma un investimento sulla festa simbolo di Reggio Calabria e sulla capacità della città di attrarre persone e generare economia.