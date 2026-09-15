Serie D: Nissa-Trapani si gioca alle 15. Dove vedere il match gratuitamente

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 16 settembre spicca la sfida tra Nissa e Trapani, due delle squadre indicate alla vigilia, insieme alla Reggina, tra le principali favorite per la vittoria finale del campionato. La formazione di Caltanissetta ha iniziato la stagione con qualche difficoltà. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Nissa ha conquistato la vittoria all’esordio in campionato, prima di essere fermata dal Licata nella seconda giornata.

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Ancora più complicato l’avvio del Trapani, reduce dalla retrocessione e partito con cinque punti di penalizzazione. I granata hanno perso entrambe le gare disputate finora e occupano l’ultimo posto in classifica. Il dato più significativo riguarda anche i numeri: cinque reti subite e nessun gol realizzato nelle prime due giornate. A rendere il momento ancora più delicato ci sono la contestazione dei tifosi e i ripetuti sfoghi del presidente Valerio Antonini, in un clima già molto teso nonostante la stagione sia appena iniziata.

Nissa-Trapani, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Nissa e Trapani sarà trasmessa gratuitamente in diretta streaming su Vivo Azzurro TV.