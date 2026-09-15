Feste Mariane, l’impegno delle Forze dell’Ordine per la sicurezza durante la processione
Migliaia di fedeli fra le strade della città. La Questura ha predisposto un dispositivo di sicurezza con 50 operatori delle Forze dell’Ordine
15 Settembre 2026 - 10:16 | Comunicato stampa
Anche quest’anno migliaia di fedeli e visitatori si sono riversati sulle strade di Reggio Calabria in occasione delle festività mariane. Per garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini durante le feste, la Questura ha predisposto le misure necessarie per garantire che ogni appuntamento si svolgesse in sicurezza. Sopralluoghi, incontri di coordinamento e tavoli tecnici hanno consentito di individuare le criticità e calibrare l’impiego di tutte le Forze dell’Ordine. Per la tradizionale processione del sabato, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, è stato attuato un dispositivo di sicurezza sotto la direzione di un Dirigente e di 3 Funzionari della Polizia di Stato, con l’impiego di 50 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana.
Sicurezza durante la processione
È stata garantita a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle celebrazioni con tranquillità e in sicurezza.
Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della folla, specialmente lungo i percorsi della processione. La presenza delle Forze dell’Ordine continuerà ad accompagnare le ulteriori fasi delle celebrazioni.
Un impegno importante per consentire a Reggio Calabria di vivere le sue Feste Mariane nel modo più bello: con la partecipazione di migliaia di persone, nel rispetto della tradizione e in un clima di sicurezza, serenità e condivisione.
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