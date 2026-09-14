Feste Mariane a Reggio, nuova data per il concerto di Emis Killa

Il concerto era stato rinviato dopo la decisione dell’amministrazione comunale di sospendere gli spettacoli in seguito al tragico incidente stradale che ha colpito la comunità reggina. Fissata la nuova data

Dopo lo stop agli eventi musicali per sabato sera deciso in segno di cordoglio, arriva la nuova data per il concerto di Emis Killa a Reggio Calabria. Il rapper si esibirà mercoledì 16 settembre 2026 in Piazza Indipendenza, la stessa location inizialmente scelta per il live previsto il 12 settembre nell’ambito delle Notti Reggine.

L’appuntamento con l’artista era stato rinviato dopo la decisione dell’amministrazione comunale di sospendere gli spettacoli in seguito al tragico incidente stradale che ha colpito la comunità reggina e che ha provocato la morte della giovane Anthea Ranieri, 23 anni. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzo, Giovanni, ancora ricoverato in ospedale.

La nuova data permetterà quindi alla città di ritrovare uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo, dopo una pausa necessaria per rispettare il momento di dolore vissuto dalla comunità. Il concerto di Emis Killa sarà dunque confermato a Piazza Indipendenza, con il pubblico che potrà assistere nuovamente all’esibizione del rapper milanese.