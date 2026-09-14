Reggio, il Generale di Divisione Sciuto in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria per rivolgere il proprio saluto di commiato al personale delle articolazioni dipendenti, dei comparti di specialità e ai rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, in vista della sua imminente partenza per Roma, ove assumerà prossimamente un nuovo e prestigioso incarico.

Il saluto del Generale Sciuto ai Carabinieri di Reggio Calabria

Nel corso dell’incontro, il Generale di Divisione Sciuto ha ringraziato i militari per il senso di vicinanza dimostrato in favore delle Comunità reggine, sottolineando l’importanza del servizio svolto dalle Stazioni Carabinieri del territorio. Il Comandante della Legione ha poi rimarcato la non comune professionalità e lo spiccato senso del dovere evidenziati nel corso dello svolgimento delle numerose attività investigative degli ultimi anni. A margine dell’incontro, sono stati poi consegnati dei riconoscimenti formali in favore di militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

L’omaggio alla bandiera della Scuola Allievi Carabinieri

Prima di recarsi presso il Comando di Via Aschenez, il Gen. D. Sciuto ha omaggiato la bandiera custodita presso la Scuola Allievi Carabinieri, momento particolarmente significativo, poiché simbolo della dedizione e dei sacrifici profusi dai tanti Carabinieri succedutisi in servizio.

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Accompagnato dal Comandante Provinciale, Gen. B. Totaro, il Gen. D. Sciuto si è poi recato presso il Palazzo del Governo per salutare il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro. Nell’occasione, è stata confermata la proficua sinergia che lega l’Arma all’Ufficio Territoriale del Governo, nel perseguimento degli obiettivi comuni di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio della Provincia.