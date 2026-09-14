Reggio Calabria, arrivano 30 nuovi agenti in Questura
L'arrivo dei 30 nuovi Agenti costituisce un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della Questura, con l'obiettivo di assicurare una presenza sempre più capillare sul territorio
14 Settembre 2026 - 18:12 | Comunicato Stampa
30 Agenti della Polizia di Stato sono stati trasferiti da altre sedi con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed entrano a far parte dell’organico della Questura di Reggio Calabria, contribuendo a rafforzare in maniera significativa i servizi investigativi, di prevenzione e ordine pubblico sul territorio del comune.
Nel rivolgere loro il proprio benvenuto, il Questore ha voluto richiamare tre valori fondamentali che devono accompagnare quotidianamente l’attività degli operatori di Polizia: professionalità, umanità e correttezza.
Nuovi agenti in Questura a Reggio Calabria
Valori indispensabili per garantire un servizio efficace e autorevole, soprattutto in un territorio articolato e complesso come quello reggino, dove la presenza della Polizia di Stato rappresenta un punto di riferimento quotidiano per cittadini, famiglie, imprese e istituzioni.
L’arrivo dei 30 nuovi Agenti costituisce un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della Questura di Reggio Calabria, con l’obiettivo di assicurare una presenza sempre più capillare sul territorio e una risposta ancora più efficace alle esigenze di sicurezza della comunità.
Ai 30 nuovi Agenti va il più caloroso benvenuto nella Questura di Reggio Calabria e l’augurio di buon lavoro.
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