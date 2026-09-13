Serie D: Reggina in testa a punteggio pieno, Trapani altro ko. Risultati e classifica
Le squadre torneranno in campo mercoledi, amaranto in posticipo
13 Settembre 2026 - 19:05 | Redazione
La Reggina vince soffrendo contro il Modica e mantiene la vetta della classifica. Dopo i tre pareggi del sabato si attendevano alcune risposte questo pomeriggio soprattutto dalle squadre indicate come favorite. A tale proposito, dopo il lungo discorso fatto da Valerio Antonini ai suoi calciatori, il Trapani non ha risposto per come il massimo dirigente voleva e da Avola è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Reazione Milazzo dopo il pesante ko alla prima, altro crollo dell’Enna. Si torna in campo mercoledi, la Reggina giocherà in posticipo alle 18,30.
I risultati della giornata
Sabato 12 settembre
Vibonese – Siracusa 1-1
PraiaTortora – Sambiase 1-1
Vigor Lamezia – Nuova Igea 2-2
Domenica 13 settembre
Avola – Trapani 1-0
Modica – Reggina 0-1
Milazzo – Ragusa 3-1
A. Palermo – Enna 3-0
Gela – Favara 2-1
Licata – Nissa 1-1
La classifica
Reggina 6
PraiaTortora 4
Vibonese 4
Nuova Igea 4
Sambiase 4
Nissa 4
Favara 3
A. Palermo 3
Avola 3
Milazzo 3
Gela (-1) 2
Modica 1
Ragusa 1
Vigor Lamezia 1
Licata 1
Enna 0
Siracusa (-7) -3
Trapani (-5) – 5
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