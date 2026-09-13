City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie D: Reggina in testa a punteggio pieno, Trapani altro ko. Risultati e classifica

Le squadre torneranno in campo mercoledi, amaranto in posticipo

13 Settembre 2026 - 19:05 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

La Reggina vince soffrendo contro il Modica e mantiene la vetta della classifica. Dopo i tre pareggi del sabato si attendevano alcune risposte questo pomeriggio soprattutto dalle squadre indicate come favorite. A tale proposito, dopo il lungo discorso fatto da Valerio Antonini ai suoi calciatori, il Trapani non ha risposto per come il massimo dirigente voleva e da Avola è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Reazione Milazzo dopo il pesante ko alla prima, altro crollo dell’Enna. Si torna in campo mercoledi, la Reggina giocherà in posticipo alle 18,30.

Leggi anche

I risultati della giornata

Sabato 12 settembre

Vibonese – Siracusa 1-1

PraiaTortora – Sambiase 1-1

Vigor Lamezia – Nuova Igea 2-2

Domenica 13 settembre

Avola – Trapani 1-0

Modica – Reggina 0-1

Milazzo – Ragusa 3-1

A. Palermo – Enna 3-0

Gela – Favara 2-1

Licata – Nissa 1-1

Leggi anche

La classifica

Reggina 6

PraiaTortora 4

Vibonese 4

Nuova Igea 4

Sambiase 4

Nissa 4

Favara 3

A. Palermo 3

Avola 3

Milazzo 3

Gela (-1) 2

Modica 1

Ragusa 1

Vigor Lamezia 1

Licata 1

Enna 0

Siracusa (-7) -3

Trapani (-5) – 5

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?