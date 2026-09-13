Reggina, tre punti pesanti e di grande sofferenza. Rosario Girasole un gigante. Segna e salva

Campo difficile lo si sapeva, la Reggina riesce a spuntarla dopo una gara di grande sofferenza trovando la rete con Rosario Girasole nel primo tempo e con lo stesso difensore si è salvata con un pallone tolto dalla linea di porta e indirizzato in rete. Il Modica ha giocato la partita della vita così come giusto che fosse, ha corso, ha battagliato, ha combattuto fino all’ultimo istante, cercando più volte la via della rete. Gli amaranto hanno stretto i denti portando a casa tre punti pesanti. Non era mai successo nei tre anni precedenti di essere in testa dopo due giornate a punteggio pieno. Mercoledi ancora in campo per il primo turno infrasettimanale, arriva l’Avola che oggi ha superato il Trapani.

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Primo tempo

Reggina in trasferta sul campo della matricola Modica per la seconda giornata di campionato. Mister Marchionni si affida sempre agli stessi uomini con l’eccezione rappresentata da Alma che prende il posto dell’indisponibile Guida. Quindi Lagonigro tra i pali, difesa a tre con Fazio, Lancini e Rosario Girasole. Sulla mediana a destra Baggi, a sinistra Toscano, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, in attacco Alma a sostegno di Reis.

Parte meglio il Modica, mentre la Reggina fatica a trovare spazi. Al decimo, gli amaranto perdono palla a centrocampo, i rossoblu ci provano con Pierce dalla lunghissima distanza con Lagonigro fuori dai pali, sfera sopra la traversa. Un minuto dopo la risposta arriva immediata con Acquadro, ma la sua conclusione viene parata da Romano. Ammonito Reis per avere disturbato il rinvio del portiere. Qualche minuto più tardi arriva il giallo anche per Fazio. Pesante. Trema la Reggina al ventesimo quando la conclusione di Asero finisce in rete, ma l’assistente segnala la posizione di fuorigioco del giocatore. Al venticinquesimo preciso il cross di Alma per l’inserimento di Toscano, il suo colpo di testa, però, è troppo lento.

Qualche minuto dopo sulla catena di destra Abonckelet serve Baggi, tiro fortissimo, Romano manda in angolo. Una bellissima rete di Alma viene annullata per un tocco di mano di Reis sull’appoggio, peccato. Incredibile al trentesimo l’errore a pochi centimetri dalla porta di Sangare che su angolo schiaccia di testa ma incredibilmente fuori. E come spesso accade nel calcio, gol mancato, gol subìto. Su angolo battuto da Acquadro, mischione in area, il più lesto è Rosario Girasole che su assist di Fazio conclude, l’estremo difensore Romano prova a respingere, ma il pallone finisce in rete, 0-1. Immediatamente dopo Reinero tenta la girata, grande risposta di Lagonigro. Amaranto in vantaggio, ma primo tempo al momento di grande sofferenza. Al quarantesimo Garufi direttamente su calcio di punizione dal limite, bolide respinto ancora da Lagonigro. A due dalla fine del primo tempo ci vuole ancora un grande Lagonigro per evitare il peggio, dopo l’ottimo sinistro di Giardina che sarebbe andato a finire in rete.

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Secondo tempo

La prima occasione del secondo tempo è per la Reggina, con una punizione dal limite per un fallo procurato da Reis. Gli amaranto provano uno schema venuto fuori malissimo. Ad un passo dallo 0-2 la Reggina con una bella ripartenza condotta da Rotulo e Alma, pallone dentro per Baggi, tiro parato poi un rimpallo con difensore e sfera che colpisce il palo interno. Marchionni opera il primo cambio con Rossetti che prende il posto di uno spento Rotulo. Stremato esce Reis e insieme a lui Alma, dentro Jallow e Magrassi. A quindici dalla fine si fa vedere Pierce che con una gran girata conclude e lambisce il palo. Entra Laaribi per Acquadro. Nei minuti finali esce uno dei migliori in campo Abonckelet, al suo posto Porcino. A due dalla chiusura il Modica va vicinissimo al pareggio ma sulla conclusione dei rossoblu, c’è un miracoloso salvataggio sulla linea di Rosario Girasole, incredibile. Finisce dopo quattro minuti di recupero, la Reggina vince (1-0), ma la sofferenza è stata enorme.