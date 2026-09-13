Torneo Sant’Ambrogio, Viola battuta da Piazza Armerina. Carrea: ‘Non è stato il test che ci aspettavamo’
"Ripartiamo da questa prestazione per correggere ciò che non ha funzionato e cercare di arrivare all’esordio di Treviglio nelle migliori condizioni possibili" l'analisi del tecnico neroarancio
13 Settembre 2026 - 16:17 | Comunicato Stampa
Il Torneo Sant’Ambrogio viene organizzato in memoria di Mario Sant’Ambrogio, giovane talento della pallacanestro reggina, scomparso prematuramente. Per mantenerne viva la memoria, la famiglia Sant’Ambrogio ha dato vita al torneo che è diventato uno degli appuntamenti storici del basket cittadino.
Il torneo, nato negli anni Settanta, ha un’importanza particolare perché la famiglia Sant’Ambrogio riesce a portare a Reggio negli anni le più importanti squadre in un periodo in cui il movimento cestistico reggino stava iniziando la crescita che avrebbe poi portato all’affermazione della storica Viola.
Torneo Sant’Ambrogio, la Pallacanestro Viola sfida Piazza Armerina
Con il passare degli anni, il Trofeo non è rimasto legato soltanto alla memoria di Mario: è stato dedicato anche al padre Iliano Sant’Ambrogio e, successivamente, al ricordo degli altri componenti scomparsi della famiglia, tra cui Enza, Cesare e Franco.
Nell’ appuntamento relativo della preseason, la Pallacanestro Viola torna a confrontarsi con Piazza Armerina a distanza di una settimana dal precedente test.
La gara si mantiene in equilibrio nella prima frazione, chiusa sul 17-16. Nel secondo quarto gli ospiti aumentano intensità ed energia, riuscendo a trovare maggiore continuità e andando all’intervallo avanti 27-37.
Piazza Armerina supera la Viola nel test di preseason
Al rientro dagli spogliatoi Piazza Armerina mantiene alto il ritmo e allunga ulteriormente (46-63 al termine del terzo periodo). Nell’ultima frazione la Viola prova a reagire e continua a cercare soluzioni, ma gli ospiti conservano il controllo del test fino al 57-83 conclusivo.
Un confronto che offre allo staff tecnico neroarancio indicazioni importanti in questa fase della preparazione e materiale su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti e dell’esordio in campionato a Treviglio.
I parziali:
1Q: 17-16
2Q: 27-37
3Q: 46-63
4Q: 57-83
L’analisi di coach Michele Carrea
Coach Michele Carrea analizza così il test:
“Non è stato il test che ci aspettavamo. Speravamo di riuscire a essere nuovamente competitivi, affrontando dopo sette giorni la stessa squadra, questa volta davanti al nostro pubblico. Il nostro auspicio era quello di continuare il percorso di crescita mostrato nelle prime due settimane e cominciare ad appassionare i nostri tifosi. Non usciamo quindi contenti da questa partita, ma certamente più consapevoli. Sappiamo che, all’interno di un percorso di crescita della squadra, della sua solidità e della sua consapevolezza, durante la preseason possono verificarsi anche momenti di difficoltà come questo. Dovremo analizzarne attentamente le ragioni. Ci sono sicuramente aspetti tecnici e di prestazione sui quali lavorare, ma anche una componente fisica. Dopo diverse settimane di lavoro intenso, è possibile che siamo arrivati a questo appuntamento senza avere il serbatoio completamente pieno. Piazza Armerina ha disputato una partita molto più solida ed energica rispetto a quella della settimana precedente. Siamo andati in difficoltà in quasi tutti i confronti individuali, cosa che non era accaduta nel primo test. Adesso ripartiamo da questa prestazione per correggere ciò che non ha funzionato, sistemare ancora alcuni aspetti del nostro gioco e cercare di arrivare all’esordio di Treviglio nelle migliori condizioni possibili”.
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