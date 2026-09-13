Torneo Sant’Ambrogio, Viola battuta da Piazza Armerina. Carrea: ‘Non è stato il test che ci aspettavamo’

Il Torneo Sant’Ambrogio viene organizzato in memoria di Mario Sant’Ambrogio, giovane talento della pallacanestro reggina, scomparso prematuramente. Per mantenerne viva la memoria, la famiglia Sant’Ambrogio ha dato vita al torneo che è diventato uno degli appuntamenti storici del basket cittadino.

Il torneo, nato negli anni Settanta, ha un’importanza particolare perché la famiglia Sant’Ambrogio riesce a portare a Reggio negli anni le più importanti squadre in un periodo in cui il movimento cestistico reggino stava iniziando la crescita che avrebbe poi portato all’affermazione della storica Viola.

Torneo Sant’Ambrogio, la Pallacanestro Viola sfida Piazza Armerina

Con il passare degli anni, il Trofeo non è rimasto legato soltanto alla memoria di Mario: è stato dedicato anche al padre Iliano Sant’Ambrogio e, successivamente, al ricordo degli altri componenti scomparsi della famiglia, tra cui Enza, Cesare e Franco.

Nell’ appuntamento relativo della preseason, la Pallacanestro Viola torna a confrontarsi con Piazza Armerina a distanza di una settimana dal precedente test.

La gara si mantiene in equilibrio nella prima frazione, chiusa sul 17-16. Nel secondo quarto gli ospiti aumentano intensità ed energia, riuscendo a trovare maggiore continuità e andando all’intervallo avanti 27-37.

Piazza Armerina supera la Viola nel test di preseason

Al rientro dagli spogliatoi Piazza Armerina mantiene alto il ritmo e allunga ulteriormente (46-63 al termine del terzo periodo). Nell’ultima frazione la Viola prova a reagire e continua a cercare soluzioni, ma gli ospiti conservano il controllo del test fino al 57-83 conclusivo.

Un confronto che offre allo staff tecnico neroarancio indicazioni importanti in questa fase della preparazione e materiale su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti e dell’esordio in campionato a Treviglio.

I parziali:

1Q: 17-16

2Q: 27-37

3Q: 46-63

4Q: 57-83

L’analisi di coach Michele Carrea

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Coach Michele Carrea analizza così il test: