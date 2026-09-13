Scuole a Taurianova, l’amministrazione: ‘Interventi straordinari al plesso di San Martino’ – FOTO

Si sono conclusi gli interventi straordinari di risanamento e riqualificazione al plesso scolastico di San Martino, disposti dall’Amministrazione comunale a seguito delle criticità emerse durante i sopralluoghi effettuati subito dopo l’insediamento.

Nelle aule della scuola secondaria era stato riscontrato un forte odore di muffa e pareti interessate da diversi strati di umidità e ammaloramento. Di fronte a questa situazione, l’Amministrazione ha avviato un intervento di risanamento che ha previsto la rimozione degli intonaci deteriorati, il rifacimento delle superfici e le successive tinteggiature.

“Non si trattava semplicemente di muri, aule e corridoi: si trattava dei nostri bambini, dei luoghi in cui crescono, imparano, giocano e trascorrono gran parte delle loro giornate – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Anna Raso. Per questo, davanti alle criticità riscontrate a San Martino, non potevamo limitarci a una semplice tinteggiatura. Era necessario intervenire in maniera più profonda, eliminando le situazioni di degrado e restituendo dignità, sicurezza e colore agli ambienti”.

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla scuola dell’infanzia, dove sono state risanate le aule colpite da muffa e dove, a breve, il giardino sarà arricchito con nuove giostrine per i più piccoli.

Gli interventi hanno riguardato anche il piano superiore del plesso, con la tinteggiatura delle aule e la messa in sicurezza degli scalini, oltre alla palestra, liberata dalla presenza di muffa, e al ripristino di finestre e avvolgibili. I lavori si sono conclusi con una pulizia straordinaria e una completa disinfestazione dell’intero edificio. È stata inoltre rimessa in funzione la cisterna di accumulo idrico, già presente ma mai utilizzata, che garantirà continuità idrica in caso di disservizi della rete.

L’impegno si è protratto anche nei giorni di massimo caldo: il 14 agosto, con temperature fino a 45 gradi, i lavori sono proseguiti senza sosta per consentire ai bambini di ritrovare la scuola pronta al rientro. «Un ringraziamento sincero va a tutte le ditte e agli operatori che hanno lavorato senza sosta per portare a termine gli interventi, dimostrando grande professionalità e senso di responsabilità anche nelle giornate più calde di agosto», ha dichiarato il sindaco Romeo.

“Un grazie va inoltre all’Area Tecnica – ha aggiunto l’assessore Anna Raso – per la presenza costante e il prezioso supporto nel coordinamento dei lavori, al Vice Sindaco Francesco Marzico e agli assessori Fausto Siclari e Antonio Sicari per la collaborazione dimostrata, e un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio Marcello Carlo Romeo e ai Consiglieri Angela Savoia, Mino Gallo e Raffaele Timpano, sempre vicini alle esigenze dei nostri bambini”.

“Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra – ha concluso il sindaco. Quando amministratori, uffici, tecnici e maestranze lavorano insieme con un obiettivo comune, anche una situazione complessa può essere risolta. Ogni ora di lavoro, anche sotto il sole di agosto, acquista un significato diverso quando l’obiettivo è la tutela dei bambini, i più fragili e i primi da proteggere”.

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La soddisfazione più grande, ha sottolineato l’assessore Raso, «sarà vedere gli occhi dei bambini quando entreranno nelle loro aule e troveranno una scuola che sembrerà loro nuova. Sono loro il futuro della nostra comunità».”