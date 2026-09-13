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Scuole a Taurianova, l’amministrazione: ‘Interventi straordinari al plesso di San Martino’ – FOTO

Anna Raso e il sindaco Romeo illustrano gli interventi conclusi nella scuola di San Martino per il benessere degli studenti

13 Settembre 2026 - 15:51 | Comunicato Stampa

lavori scuola taurianova ()

Si sono conclusi gli interventi straordinari di risanamento e riqualificazione al plesso scolastico di San Martino, disposti dall’Amministrazione comunale a seguito delle criticità emerse durante i sopralluoghi effettuati subito dopo l’insediamento.

lavori scuola taurianova ()

Nelle aule della scuola secondaria era stato riscontrato un forte odore di muffa e pareti interessate da diversi strati di umidità e ammaloramento. Di fronte a questa situazione, l’Amministrazione ha avviato un intervento di risanamento che ha previsto la rimozione degli intonaci deteriorati, il rifacimento delle superfici e le successive tinteggiature.

“Non si trattava semplicemente di muri, aule e corridoi: si trattava dei nostri bambini, dei luoghi in cui crescono, imparano, giocano e trascorrono gran parte delle loro giornate – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Anna Raso. Per questo, davanti alle criticità riscontrate a San Martino, non potevamo limitarci a una semplice tinteggiatura. Era necessario intervenire in maniera più profonda, eliminando le situazioni di degrado e restituendo dignità, sicurezza e colore agli ambienti”.

lavori scuola taurianova ()

Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla scuola dell’infanzia, dove sono state risanate le aule colpite da muffa e dove, a breve, il giardino sarà arricchito con nuove giostrine per i più piccoli.

Gli interventi hanno riguardato anche il piano superiore del plesso, con la tinteggiatura delle aule e la messa in sicurezza degli scalini, oltre alla palestra, liberata dalla presenza di muffa, e al ripristino di finestre e avvolgibili. I lavori si sono conclusi con una pulizia straordinaria e una completa disinfestazione dell’intero edificio. È stata inoltre rimessa in funzione la cisterna di accumulo idrico, già presente ma mai utilizzata, che garantirà continuità idrica in caso di disservizi della rete.

lavori scuola taurianova ()

L’impegno si è protratto anche nei giorni di massimo caldo: il 14 agosto, con temperature fino a 45 gradi, i lavori sono proseguiti senza sosta per consentire ai bambini di ritrovare la scuola pronta al rientro. «Un ringraziamento sincero va a tutte le ditte e agli operatori che hanno lavorato senza sosta per portare a termine gli interventi, dimostrando grande professionalità e senso di responsabilità anche nelle giornate più calde di agosto», ha dichiarato il sindaco Romeo. 

“Un grazie va inoltre all’Area Tecnica – ha aggiunto l’assessore Anna Raso – per la presenza costante e il prezioso supporto nel coordinamento dei lavori, al Vice Sindaco Francesco Marzico e agli assessori Fausto Siclari e Antonio Sicari per la collaborazione dimostrata, e un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio Marcello Carlo Romeo e ai Consiglieri Angela Savoia, Mino Gallo e Raffaele Timpano, sempre vicini alle esigenze dei nostri bambini”.

lavori scuola taurianova ()

“Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra – ha concluso il sindaco. Quando amministratori, uffici, tecnici e maestranze lavorano insieme con un obiettivo comune, anche una situazione complessa può essere risolta. Ogni ora di lavoro, anche sotto il sole di agosto, acquista un significato diverso quando l’obiettivo è la tutela dei bambini, i più fragili e i primi da proteggere”.

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La soddisfazione più grande, ha sottolineato l’assessore Raso, «sarà vedere gli occhi dei bambini quando entreranno nelle loro aule e troveranno una scuola che sembrerà loro nuova. Sono loro il futuro della nostra comunità».”

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