Taurianova, l’amministrazione: ‘Scuole più sicure, ad Amato completati importanti interventi di ripristino’ – FOTO

Sin dal proprio insediamento, l’Amministrazione Comunale di Taurianova ha posto tra le proprie priorità la sicurezza e il benessere dei bambini e dei ragazzi della comunità.

A partire dal 3 giugno 2026 sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici cittadini, con l’obiettivo di individuare le principali criticità e programmare gli interventi più urgenti.

Gli interventi nei plessi scolastici più critici

Alla luce delle risorse disponibili, dei tempi ristretti e delle numerose necessità riscontrate, si è scelto di intervenire innanzitutto nei plessi che presentavano le situazioni più critiche.

Tra questi, la scuola primaria e dell’infanzia di Amato, dove erano presenti evidenti distacchi di intonaco che da tempo rappresentavano una criticità per la sicurezza degli alunni. Nel corso dei mesi estivi sono stati eseguiti lavori di rifacimento e ripristino dell’intonaco, che hanno interessato quasi l’intero perimetro dell’edificio. L’obiettivo è completare le parti ancora mancanti entro il prossimo anno.

Interventi significativi hanno riguardato anche la palestra, dove è stata rimossa la muffa e si è proceduto alla ritinteggiatura delle pareti, e l’aula della scuola dell’infanzia, interessata dalle medesime problematiche.

Cisterna per l’accumulo idrico ed interventi negli altri istituti cittadini

Al termine dei lavori è stata effettuata una pulizia straordinaria dell’intero plesso, accompagnata dalla sanificazione dei locali, così da garantire ambienti più salubri e adeguati agli alunni e al personale scolastico.

È inoltre programmata l’installazione di una cisterna per l’accumulo idrico, un intervento necessario per garantire la continuità dell’erogazione dell’acqua anche in caso di disservizi ed evitare, come avvenuto in passato, l’interruzione delle attività didattiche.

Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori aggiornamenti sugli interventi realizzati e programmati negli altri istituti cittadini, con particolare attenzione alla scuola di San Martino, dove sono state riscontrate criticità che hanno richiesto un intervento urgente.

Anna Raso: “La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto”

“Nella qualità di Assessore all’Istruzione – dichiara Anna Raso – desidero ringraziare gli assessori Sicari e Siclari, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Carlo Romeo e i consiglieri Gallo, Savoia e Timpano per l’attenzione, l’interesse e la piena collaborazione dimostrati. Un ringraziamento particolare va all’Area Tecnica, a tutti i lavoratori e alle lavoratrici che, con impegno e instancabilità, hanno operato affinché gli interventi di ripristino e le attività di pulizia potessero essere completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto. È questo il principio che ha guidato le nostre scelte e il nostro lavoro, con l’obiettivo di consegnare agli alunni ambienti più sicuri, salubri e adeguati”.

Leggi anche

“Il lavoro – aggiunge il Sindaco Domenico Romeo – non si ferma qui: sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma continueremo a monitorare costantemente le condizioni degli edifici scolastici e a programmare gli interventi necessari”.

Il Sindaco Domenico Romeo,

l’Assessore all’Istruzione Anna Raso