Aeroporto di Reggio, D. Romeo: ‘Normale rimodulazione Ryanair, dalla primavera torneranno i voli’

Meno rotte internazionali durante l’inverno, ma nessun passo indietro sul rilancio dell’Aeroporto Tito Minniti. È questa la lettura di Daniele Romeo, esponente di Reggio Futura, intervenuto a Live Break sul futuro dello scalo reggino e sulle polemiche legate alla programmazione Ryanair.

Per il consigliere comunale di maggioranza il primo dato da mettere al centro sono gli investimenti annunciati sull’aeroporto.

“Ci sono 64 milioni di euro che si aggiungono all’altro investimento e che faranno sì che Reggio abbia finalmente un aeroporto degno di nota. Un aeroporto bello, che attiri le persone, che sia vivibile, pulito e organizzato”.

Secondo Romeo, il rilancio del Tito Minniti deve infatti passare non soltanto dai voli ma anche dalla qualità delle infrastrutture e dei servizi.

“Dobbiamo rendere decoroso l’aeroporto di Reggio Calabria per rendere la città appetibile, per far sì che i vettori sappiano che investire a Reggio Calabria ha un significato, ha un perché”.

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“Meno voli all’estero, è una rimodulazione”

Romeo non nega la riduzione dei collegamenti internazionali prevista durante la stagione invernale.

“È vero che c’è stata una rimodulazione dei voli, inutile negarlo. Nella fase invernale avremo meno voli per l’estero. Si manterrà soltanto la rotta di Barcellona”.

La sua lettura, però, è opposta rispetto a quella dell’opposizione.

“È una semplicissima rimodulazione che vale per questi mesi invernali. Nel frattempo, saranno potenziate altre rotte, come quella di Milano-Bergamo. Ciò farà sì che ci siano più slot in partenza e in arrivo da Reggio Calabria”.

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“Ad aprile torneranno altri voli”

Il passaggio centrale riguarda però la prossima stagione estiva.

“Ad aprile, quando ripartirà la stagione estiva con la primavera, torneranno altri voli per l’estero, forse con altri vettori”.

Romeo richiama anche il lavoro in corso per ampliare ulteriormente l’offerta.

“Sappiamo che siamo a un passo dall’avere un’altra low cost che ci permetterà di avere un collegamento con Roma Fiumicino. Molto probabilmente, non sta a me fare questo annuncio, ci sarà il terzo aereo che si fermerà a Reggio Calabria anche per la notte”.

“Chi investe 64 milioni non sta tagliando l’aeroporto”

Da qui la difesa politica dell’azione di Regione e Comune.

“Una forza politica e un’amministrazione regionale che insieme a quella comunale stanno investendo su questo aeroporto sarebbero pazze se lo facessero tagliando poi i voli per Reggio Calabria”.

Romeo invita quindi a leggere il percorso sul Tito Minniti come un progetto sviluppato per fasi.

“La Regione e il Comune stanno investendo su questo aeroporto per fare crescere Reggio Calabria, per farla tornare appetibile anche dal punto di vista turistico. È giusto avere il tempo per farlo e capire che ci sono degli step”.

E richiama anche le condizioni dello scalo negli anni precedenti.

“Ricordiamoci com’era prima l’aeroporto reggino. Non era degno di una città come Reggio. Il biglietto da visita di Reggio era deprimente. L’aeroporto crescerà anche in futuro”.

Turismo e incentivi alle compagnie

Romeo interviene infine anche sul tema degli incentivi destinati ai vettori.

“Tutti gli aeroporti danno incentivi alle compagnie aeree”.

Ma, secondo l’esponente di Reggio Futura, il vero obiettivo deve essere più ampio.

“Bisogna rendere Reggio appetibile dal punto di vista turistico, trovando i tour operator che vengano in città. È una filiera. Si parte dall’aeroporto, da questi voli. Piano piano si farà”.

La posizione del centrodestra resta quindi chiara: la riduzione delle rotte internazionali nella winter non rappresenterebbe un ridimensionamento del Tito Minniti, ma una fase temporanea all’interno di una strategia che punta su infrastrutture, collegamenti nazionali e nuove rotte dalla primavera.