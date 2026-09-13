Primo tempo: Reggina in vantaggio, ma tantissima sofferenza contro un buon Modica

La Reggina chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 grazie alla zampata di Rosario Girasole, ma veramente tanta sofferenza per la squadra di Marchionni pressata in ogni zona di campo e che ha rischiato in più circostanze di subire la rete. Solo un grande Lagonigro ha evitato il peggio, ma è chiaro che nella seconda parte va sistemato più di qualcosa. Si sono visti pochi Alma e Rotulo, ha sofferto moltissimo Toscano sulla sua corsia, ben bloccato Acquadro in mezzo dagli avversari. I tifosi amaranto, circa 250 sugli spalti, hanno voluto ricordare con uno striscione la giovane Anthea, deceduta in maniera tragica: “Un minuto di silenzio per Anthea, ennesima vittima della strada a Reggio Calabria“.