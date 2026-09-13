Reggina, Marchionni: ‘Non si possono vincere tutte le partite 5-0. Questa è la mentalità’

Sei punti nelle prime due giornate di campionato, ma rispetto all’esordio di domenica scorsa al Granillo contro il Licata, questa volta conquistare i tre punti è stata durissima. Il Modica, per quello che si è visto, forse avrebbe meritato il pareggio, la Reggina ha saputo soffrire fino all’ultimo istante, rischiando in maniera seria ma portando a casa un successo preziosissimo. Ai microfoni di radio Febea mister Marchionni: “Bisogna fare i complimenti al Modica, neopromossa ma protagonista di una grande partita. Noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, si è corso, lottato, ci siamo calati in questa mentalità, non si possono vincere tutte le partite 5-0. Alla lunga questa prestazione e questa vittoria ci aiuteranno molto. Bisogna migliorare sempre, chi è entrato ha fatto di tutto per dare una mano di aiuto, non era semplice, contro una compagine, buona, campo sintetico, ma vorrei che il gruppo si comporti sempre così. Lagonigro e Rosario Girasole sanno cosa significa avere la maglia della Reggina addosso, sono i primi tifosi. Anche loro devono sapere che bisogna sempre migliorare e dimenticare la prestazione precedente. Vogliamo lasciare una impronta importante, l’inizio è stato promettente“.

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