Reggina: Rosario Girasole spiega il gol vittoria e quello salvato sulla linea

Protagonista di una grandissima prestazione, autore del gol vittoria e di un miracoloso salvataggio sulla linea di porta, Rosario Girasole ai microfoni di radio Febea non si scompone e analizza la vittoria: “Partita difficile, prima trasferta della stagione, ma quello che contava erano i tre punti. Tutti sanno cosa significa indossare la maglia della Reggina, io ne sono fiero, ma vi posso assicurare che tutti ne sono consapevoli. Il salvataggio? Stavo andando con il destro, poi ho pensato che avrei fatto meglio con l’altro piede. Il mio gol è stata una conclusione forte da posizione ravvicinata, è andata bene. Abbiamo dato il segnale di una grande squadra, capace di soffrire. Lo spogliatoio? Tutti bravi ragazzi con un unico obiettivo“.

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