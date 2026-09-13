Reggio, ripartono le attività sociali, culturali e di volontariato di Incontriamoci Sempre ODV 

Oltre novanta iniziative, cultura e solidarietà: Incontriamoci Sempre riparte con una nuova stagione ricca di appuntamenti e con la nuova campagna di tesseramento 2027

La XIX Edizione del Premio Simpatia della Calabria dello scorso 5 settembre ha aperto ufficialmente la stagione dell’associazione Incontriamoci Sempre,la stazione FS di RC S Caterina è da tantissimi anni un laboratorio di primissimo piano nel panorama Culturale cittadino , Calabrese, con tanta ammirazione e stima in molte parti del nostro Paese.

Incontriamoci Sempre, al via la nuova stagione culturale a Reggio Calabria

Sempre nei segno dello “Stare bene insieme”, da domenica 27 settembre parte ufficialmente la stagione associativa, aperta a tutta la cittadinanza con la rassegna Calabria D’autore con il classico format domenicale, ai laboratori delle danze tradizionali del Centro Sud Italia, diretti dalla Maestra Agata Scopelliti e, al ricchissimo programma Natalizio, tra le iniziative si festeggerà la ventesima edizione della “Maxitombolata – Tombolata Benefica” nel giorno di S.Stefano, nel cuore della storia della solidarietà Reggina, presso l’auditorium Don Orione della Basilica di S Antonio.

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È noto che l’associazione Incontriamoci Sempre ODV non richiede e non gode di alcun contributo da parte degli Enti, autogestisce le proprie attività grazie soprattutto ai tanti amici, ed agli imprenditori di grande caratura culturale e morale che danno fiducia alla passione ed all’amore che l’associazione offre per la crescita Culturale del nostro territorio, ciò per rendere le attività libere e senza condizionamento.

Al via il tesseramento 2027 e il concorso internazionale di poesia

Dal 20 settembre pv parte la campagna di tesseramento e donazioni 2027 , tutto ciò in funzione dell’aiuto alle iniziative che sono tantissime, infatti per il 2026 si prevede il superamento di oltre novanta iniziative organizzate da Incontriamoci Sempre.

La tessera 2027 è molto significativa, avrà come tema lo sguardo sul mondo per migliorare l’ambiente attraverso la cura del verde e degli alberi.

Dallo scorso luglio è in atto il concorso internazionale di poesia Incontriamoci Sempre Ettore Pensabene, con scadenza il 31 dicembre 2026.