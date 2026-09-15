Feste Mariane, Mannarino pronto a far ballare Reggio. A mezzanotte attesa per i giochi pirotecnici

Le Feste Mariane 2026 si avviano verso il momento più atteso. Questa sera, martedì 15 settembre, Piazza Indipendenza ospiterà il concerto di Alessandro Mannarino, ultimo appuntamento inizialmente previsto nel programma delle Notti Reggine.

L’artista romano salirà sul palco alle ore 22, accompagnando la città verso la chiusura dei giorni centrali dedicati alla Madonna della Consolazione. Al termine del concerto, intorno alla mezzanotte, tutti gli occhi saranno rivolti verso il mare: dal Lido Comunale infatti i tradizionali giochi pirotecnici, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dai reggini.

Ieri il doppio concerto: tanta gente per Cavallaro e Giusy Ferreri

La serata di ieri ha richiamato migliaia di persone sul Lungomare Italo Falcomatà, con il doppio appuntamento musicale che ha visto prima protagonista Mimmo Cavallaro (nell’ambito di Scirubetta) e poi Giusy Ferreri.

Un grande afflusso ha accompagnato il concerto dedicato alla musica popolare calabrese, seguito dall’esibizione della cantante siciliana. La seconda parte della serata, però, è stata condizionata dal maltempo: una pioggia intensa ha colpito Reggio durante il live di Giusy Ferreri, senza comunque fermare completamente il pubblico presente.

Anche per questa sera le condizioni meteo restano leggermente incerte. Le previsioni indicano una possibile variabilità, ma al momento non sono previsti peggioramenti significativi almeno fino alla mezzanotte, quando sono programmati i fuochi pirotecnici sullo Stretto.

Domani arriva Emis Killa

Il concerto di Alessandro Mannarino, sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare la chiusura definitiva del programma musicale delle Feste Mariane 2026.

In realtà, la musica continuerà anche domani sera. Mercoledì 16 settembre, infatti, Piazza Indipendenza ospiterà il recupero del concerto di Emis Killa, inizialmente previsto per sabato 12 settembre.

L’esibizione del rapper era stata rinviata dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di sospendere gli spettacoli in segno di cordoglio per il tragico incidente stradale che ha colpito la comunità reggina e provocato la morte della giovane Anthea Ranieri, 23 anni.

Con il recupero del live di Emis Killa si concluderà quindi definitivamente il cartellone delle Notti Reggine, che quest’anno ha portato sul palco di Piazza Indipendenza artisti come Sal Da Vinci, Giusy Ferreri, Mannarino ed Emis Killa, oltre agli altri appuntamenti inseriti nel programma delle festività.