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Vigor Lamezia-Reggina: al via la prevendita per il settore ospiti. Modalità e prezzi

Oggi in campo per il turno infrasettimanale, domenica la seconda trasferta

16 Settembre 2026 - 11:08 | Comunicato

Acquadro Reggina

Così come reso noto dalla società ospitante, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Vigor Lamezia-Reggina, in programma domenica 20 settembre allo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme con calcio d’inizio alle ore 15:00.

I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso al prezzo di 15 euro (ridotto 12 euro: Junior per i nati dal 2009 al 2014, Senior per i nati dal 1952 al 1961).

I tagliandi d’ingresso potranno essere acquistati sulla piattaforma Etes e presso i punti vendita Etes abilitati. A Reggio Calabria segnaliamo Bcenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).

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