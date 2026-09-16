Reggio, Agedi compie 40 anni: decenni di impegno, crescita e collaborazione con il territorio

Nata con l'obiettivo di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, l'associazione è cresciuta nel corso del tempo diventando un punto di riferimento per tutta la comunità reggina

L’importante traguardo verrà celebrato con un evento speciale che riunirà soci, rappresentanti delle istituzioni e collaboratori per ripercorrere la storia dell’associazione e tracciare le linee guida del futuro.

Il 18 Settembre 2026 l’associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili odv compirà il suo quarantesimo anniversario: un traguardo di straordinaria importanza che segna quarant’anni di attività al servizio del territorio, al fianco dei propri soci e in costante dialogo con le istituzioni.

Per festeggiare questa ricorrenza significativa, AGEDI ha organizzato un evento celebrativo che si terrà Venerdì 18 Settembre a partire dalle ore 18.30 presso i Laboratori di Autonomia AGEDILAB siti in via Bruno Poggio n.26.

L’appuntamento sarà l’occasione non solo per ripercorrere le tappe fondamentali e i successi che hanno caratterizzato questi quattro decenni, ma anche per guardare avanti, affrontando le nuove sfide del futuro attraverso il confronto e la condivisione di strategie e obiettivi comuni con il mondo istituzionale e associativo.

“Raggiungere i 40 anni di storia è un momento di grande emozione e di bilancio” – dichiara Maria Mirella Gangeri, Presidente di AGEDI. “Questo traguardo appartiene a tutti coloro che hanno creduto nella nostra visione: dai soci fondatori a chi oggi continua a rinnovare la propria fiducia. Vogliamo festeggiare insieme guardando al domani, con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio che ci guidano dal primo giorno.”

Il programma dell’evento prevede momenti di saluto istituzionale, la condivisione di testimonianze e storie che hanno segnato il percorso dell’associazione, e si concluderà con un momento conviviale e un brindisi celebrativo.