Reggina: Marchionni si coccola i suoi giovani. Molto belle le dichiarazioni su Macrì

Non solo giocatori esperti, abituati a vincere e capaci di prendersi responsabilità nei momenti delicati. La Reggina di mister Marchionni punta anche sui giovani, con l’obiettivo di valorizzare un gruppo di Under in grado di diventare risorse importanti nel corso della stagione. Un atteggiamento che l’allenatore amaranto ha dimostrato fin dall’inizio, dando spazio ai ragazzi più giovani e arrivando anche a schierare quattro Under contemporaneamente in campo, uno in più rispetto al minimo richiesto dal regolamento.

Marchionni non ha mai nascosto la propria fiducia nei confronti dei giovani presenti in rosa. Più volte ha sottolineato le qualità di Fazio, Toscano, Rosario Girasole e Lagonigro, ma ha anche ribadito che nel percorso stagionale ci sarà spazio per altri ragazzi come Runza, De Mori e Madia.

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Tra le parole del tecnico, però, ha colpito particolarmente il riferimento a Manuel Macrì, classe 2008, uno dei profili più giovani del gruppo amaranto. Nonostante non abbia potuto svolgere la preparazione estiva insieme alla squadra, Marchionni ha scelto di tenerlo con sé, riconoscendone le qualità: “A me piace tantissimo, è sveglio, può fare più ruoli. È un 2008, purtroppo non è riuscito a fare preparazione con la squadra, ma ci tenevo che rimanesse con noi“.