Abolizione bollo auto, Baldino (M5S): “Meloni, chi è Cetto La Qualunque adesso?”
"Più che cambiare il bollo Meloni e Occhiuto hanno cambiato idea. La prossima volta prima di deridere le nostre proposte aspettino almeno di sapere se qualche mese dopo dovranno copiarle", afferma Baldino
17 Settembre 2026 - 15:44 | Comunicato Stampa
“L’esenzione dal bollo auto in Calabria? Roba che Cetto La Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck”. Con queste parole Giorgia Meloni nel dicembre 2025 commentava la proposta di Pasquale Tridico da candidato presidente per la Calabria. Oggi la stessa Giorgia Meloni annuncia la sospensione per l’anno elettorale 2027 del bollo per milioni di auto e motocicli e si vanta di cancellare “una delle tasse più odiate dagli italiani”. Presidente Meloni, allora ci dica: chi è Cetto La Qualunque adesso?”.
Così in una nota Vittoria Baldino Vicepresidente M5S.
Baldino sul bollo auto e le proposte del M5S
“Quando una proposta arriva dal M5S viene insultata e bollata come populismo ora improvvisamente diventa una grande misura. Nel mezzo anche Occhiuto: in campagna elettorale attaccava Tridico sul bollo, pochi mesi dopo ne proponeva l’abolizione. Evidentemente nel centrodestra le idee diventano buone appena smettono di portare la firma del M5S”, continua Baldino.
“Più che cambiare il bollo Meloni e Occhiuto hanno cambiato idea. La prossima volta prima di deridere le nostre proposte aspettino almeno di sapere se qualche mese dopo dovranno copiarle”, conclude.
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