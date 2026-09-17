Abolizione bollo auto, Baldino (M5S): “Meloni, chi è Cetto La Qualunque adesso?”

“L’esenzione dal bollo auto in Calabria? Roba che Cetto La Qualunque in confronto era Ottone di Bismarck”. Con queste parole Giorgia Meloni nel dicembre 2025 commentava la proposta di Pasquale Tridico da candidato presidente per la Calabria. Oggi la stessa Giorgia Meloni annuncia la sospensione per l’anno elettorale 2027 del bollo per milioni di auto e motocicli e si vanta di cancellare “una delle tasse più odiate dagli italiani”. Presidente Meloni, allora ci dica: chi è Cetto La Qualunque adesso?”.