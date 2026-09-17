Elezioni Suppletive, Bruno Occhiuto e Giuseppe Scuncia scelgono Futuro Nazionale al fianco di Giannetta

'Abbiamo scelto Futuro Nazionale perché abbiamo riconosciuto una sintonia autentica nei valori e nella visione'

A pochi giorni dal voto per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 05 di Reggio Calabria in programma il 27 e 28 settembre, la campagna elettorale registra un passaggio politico di primo piano. Bruno Occhiuto e Giuseppe Scuncia che insieme hanno animato l’esperienza della lista civica “Insieme si può”, scelgono Futuro Nazionale e mettono a disposizione del progetto politico e della candidatura di Domenico Giannetta l’esperienza, le competenze, le relazioni e la capacità organizzativa costruita sul territorio.

Dal civismo a una nuova scelta politica

Un passaggio che affonda le sue radici nel lavoro svolto finora sul territorio. I vertici e la dirigenza di Futuro Nazionale hanno infatti osservato e attenzionato con grande interesse il percorso politico condotto da Bruno Occhiuto e Giuseppe Scuncia. Un’attenzione maturata a seguito dello straordinario risultato ottenuto alle recenti elezioni comunali, dove la squadra guidata da Occhiuto ha raccolto ben 3.332 voti sfiorando il 4% delle preferenze, dimostrando una spiccata capacità organizzativa e un forte radicamento popolare.

Da qui, grazie all’iniziativa del coordinatore di Firenze Fabrizo Manfredini sono stati avviati una serie di incontri di approfondimento, con il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, con il Responsabile Organizzativo On. Edoardo Ziello e con il Commissario Regionale On. Domenico Furgiuele. Un confronto che si è rivelato fin da subito serio, propositivo e concreto e che ha fatto emergere una forte sintonia sul piano dei valori, della visione politica e del modo di intendere l’impegno sul territorio. Da qui la scelta di fare un passo ulteriore: trasferire l’esperienza maturata nel civismo all’interno di un progetto politico nazionale strutturato come Futuro Nazionale.

Una scelta fondata su valori e visione

Famiglia, Libertà, Identità, Territorio, Merito, Innovazione e Futuro sono i principi nei quali Occhiuto e Scuncia hanno riconosciuto una piena sintonia con la propria idea di impegno politico. Al centro vi sono la valorizzazione del merito e delle competenze, la tutela delle identità territoriali e la volontà di costruire risposte concrete per le comunità. Una visione nella quale l’esperienza civica non viene archiviata, ma diventa il punto di partenza per una nuova fase politica.

«Il lavoro svolto con la lista civica è stato il nostro punto di partenza e ha dimostrato la forza e la qualità del nostro modo di fare politica», dichiara Bruno Occhiuto. «Essere stati osservati e attenzionati da Futuro Nazionale è motivo di grande orgoglio, perché conferma il valore di quanto costruito sul territorio. Abbiamo trovato in Futuro Nazionale il contenitore politico capace di rispecchiare i nostri valori e la nostra visione. Oggi scegliamo di fare un passo in avanti e di mettere tutta l’esperienza, le competenze, le relazioni e l’organizzazione maturate sul campo a disposizione di questo progetto e della candidatura di Domenico Giannetta, convinti che sia la figura migliore per rappresentare Reggio Calabria a Roma con autorevolezza e concretezza».

Gli fa eco Giuseppe Scuncia:

«Il passaggio dall’esperienza civica locale a una proiezione di respiro nazionale rappresenta una naturale evoluzione del percorso politico costruito a Reggio Calabria. Abbiamo scelto Futuro Nazionale perché abbiamo riconosciuto una sintonia autentica nei valori e nella visione. È il momento di trasformare l’esperienza maturata sul territorio in un impegno politico ancora più strutturato e ambizioso».

Visione e Prospettiva Politica

L’adesione a Futuro Nazionale rappresenta un passaggio cruciale, che valica la dimensione del semplice percorso elettorale locale per collocarsi all’interno di una riflessione politica di più ampio respiro. L’esperienza della lista civica non si esaurisce in un mero dato numerico o in un consenso congiunturale: si consolida, invece, come il punto di partenza per una fase di maturazione e strutturazione della proposta politica.

Il passaggio dal civismo ad un progetto politico nazionale risponde all’esigenza di dare una casa d’approdo ideale e strategica ad un’energia civica che non vuole rimanere confinata nel perimetro del “particolarismo” locale, ma intende contribuire attivamente alle grandi sfide del paese.

Una nuova stagione per il territorio

Il sostegno di Occhiuto e Scuncia trasforma l’entusiasmo civico in militanza politica strutturata, imprimendo un’accelerazione determinante alla competizione del seggio parlamentare.

La loro scelta dimostra la grande capacità di attrazione di Futuro Nazionale verso le forze più vive nel mondo del civismo, per costruire una politica fatta di persone, competenza e coraggio.

Con questa nuova energia, la candidatura di Domenico Giannetta, che porta con sé il valore aggiunto di oltre vent’anni di intensa e ininterrotta attività politica e amministrativa, radicata nel nostro territorio, si presenta all’appuntamento del 27 e 28 settembre forte di una squadra coesa, radicata e pronta ad inaugurare una nuova stagione politica di rappresentanza per tutto il territorio.