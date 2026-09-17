Reggio, riparate le perdite in via Saracinello. Ferraro: ‘Obiettivo raggiunto’

Dopo segnalazioni e disagi, arrivano gli interventi sulle perdite idriche che interessavano via Saracinello e l’area nei pressi della rotatoria dell’Aeroporto di Reggio Calabria.

A darne notizia è Raffaele Ferraro, presidente del Comitato di quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello, che attraverso un post sui social ha annunciato il completamento dei lavori.

Riparate le perdite in via Saracinello

“Sono stati finalmente ultimati i lavori di riparazione delle due perdite idriche in via Saracinello, una problematica che si trascinava ormai da diversi mesi”, ha scritto Ferraro.

Un intervento atteso dai residenti della zona, alle prese da tempo con una situazione che aveva creato disagi e richiesto più volte l’attenzione degli enti competenti.

Contestualmente è stata sistemata anche un’altra criticità.

“È stata riparata anche la perdita nei pressi della rotatoria dell’Aeroporto, ponendo fine a un’ulteriore situazione che necessitava di intervento”.

Il presidente del Comitato ha quindi ringraziato il presidente della IV Circoscrizione “Reggio Sud”, Giuseppe Cantarella, e il vicepresidente Danilo Vetta, “per l’attenzione prestata e per essersi adoperati affinché si arrivasse alla risoluzione di queste criticità”.

Ferraro: “Importante intervenire prima dell’avvio delle scuole”

Particolare attenzione è stata riservata anche ai tempi dell’intervento. La zona, infatti, è interessata dalla presenza di istituti scolastici e con l’inizio delle lezioni è destinata a registrare un aumento del traffico.

“Per noi era particolarmente importante che gli interventi venissero completati prima dell’inizio delle attività scolastiche, considerata anche la presenza delle scuole e il conseguente aumento del traffico nella zona”, ha sottolineato Ferraro.

Per il Comitato di quartiere si chiude così una vicenda che si trascinava da diversi mesi.

“L’obiettivo è stato raggiunto: le perdite sono state riparate e, con l’avvio del nuovo anno scolastico, viene eliminata una criticità che da troppo tempo interessava questa parte del quartiere”.