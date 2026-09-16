Ponte Calopinace, il cantiere cambia volto: mai così tanti operai al lavoro – FOTO

Qualcosa al Ponte Calopinace è cambiato. E questa volta non si tratta soltanto di annunci.

A meno di un mese dalla data fissata per l’inaugurazione, prevista per il 9 ottobre, il cantiere che dovrà finalmente collegare il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud mostra un’immagine profondamente diversa rispetto a quella del passato.

Il sopralluogo di CityNow restituisce per la prima volta dopo anni l’immagine di un cantiere a pieno regime con circa venti operai e più ditte impegnate contemporaneamente. Ultimi metri di marciapiedi, poi fondo stradale e asfalto.

Più squadre e più ditte impegnate dunque per portare a termine le ultime lavorazioni. Ed è probabilmente questo il dato che colpisce maggiormente.

Ponte Calopinace, mai così tanti operai nel cantiere

In tutti questi anni la redazione di CityNow ha effettuato decine di sopralluoghi nell’area del Ponte Calopinace, raccontando avanzamenti, rallentamenti, pause e ripartenze.

Quella di ieri, però, è stata probabilmente la prima visita nella quale la percezione è stata nettamente positiva.

Perchè mai, nei numerosi sopralluoghi effettuati negli anni, avevamo visto una presenza così consistente di operai e lavorazioni portate avanti contemporaneamente.

Il cantiere è entrato nella sua fase decisiva. Dopo la conferenza stampa dello scorso agosto, durante la quale il sindaco Francesco Cannizzaro aveva indicato il 9 ottobre come data per l’inaugurazione, i lavori hanno registrato una forte accelerazione.

E adesso quella tabella di marcia sembra trovare un riscontro concreto.

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Ultimi metri di marciapiedi, poi arriverà l’asfalto

Le due rampe di collegamento sono ormai completate nelle loro parti principali.

In queste ore si sta lavorando agli ultimi metri della posa dei marciapiedi e alle rifiniture delle rampe. Terminata questa fase, il cantiere entrerà in uno degli ultimi passaggi prima dell’apertura. Ovvero la preparazione del fondo stradale e successivamente la stesura dell’asfalto.

Tra le imprese presenti anche la nuova ditta Garden Design, impegnata secondo la tabella di marcia prevista che prevede l’apertura il 9 ottobre con l’infrastruttura completata e pronta per essere attraversata dai cittadini.

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Dal Ponte Calopinace può ripartire anche il Parco Lineare Sud

Se il cronoprogramma verrà rispettato, tra 23 giorni Reggio Calabria potrà finalmente attraversare il nuovo Ponte Calopinace.

E non sarà soltanto la conclusione di un cantiere atteso da anni perchè l’apertura del collegamento può rappresentare un passaggio importante anche per il futuro dell’intera zona sud del waterfront.

Il ponte consentirà infatti di creare una continuità diretta tra il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud, un’area che possiede importanti potenzialità ma che continua ad attendere una piena valorizzazione e una maggiore integrazione con il resto della città.

Lo stesso dibattito cittadino degli ultimi mesi ha evidenziato come il completamento del collegamento non possa rappresentare un punto di arrivo. Sul Parco Lineare Sud rimangono aperti temi legati alla gestione, alla sicurezza, alla viabilità e alla piena fruibilità degli spazi.

Il Ponte Calopinace può però diventare il primo tassello concreto per ricucire le due parti del fronte mare e dare finalmente maggiore accessibilità a una zona rimasta per troppo tempo ai margini dei principali flussi cittadini e turistici.

Per anni, davanti a quel cantiere, la domanda è stata sempre la stessa: “Quando finiranno i lavori?”.

Questa volta, guardando quanto accade all’interno dell’area e il numero di uomini contemporaneamente al lavoro, la sensazione è diversa. Il conto alla rovescia è realmente iniziato. E adesso il 9 ottobre è molto più vicino.