Reggina: Marchionni presenta la gara con l’Avola. I passaggi sui giovani, poi su Baldan e Magrassi

Mister Marchionni in conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro con l’Avola: “Il primo posto? Credo faccia piacere ed è uno stimolo in più per fare in modo che dipenda tutto da noi, lo avevo detto alla squadra anche prima di Modica. Il turno infrasettimanale ci consentirà di fare delle valutazioni, ma avendo una rosa ampia ci possiamo permettere di giocare sempre alla stessa maniera, il nostro dovere è quello di impostare il match sempre per vincere. L’Avola ha fatto due partite diverse. Contro la Nuova Igea ha sofferto di più e fatto due gol, con il Trapani ha creato molto. Bisogna stare attenti e consapevoli che potranno metterci in difficoltà, ma tutto dipende dal nostro atteggiamento.

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Un allenatore deve avere le idee chiare, l’organico è competitivo ma le valutazioni fino alla partita saranno tante. Ci vuole corsa, personalità, le scelte passano da questo. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto fisico, se la Reggina pensa a se stessa anche nei campi più complicati possiamo fare la nostra partita. Come Modica ne troveremo tanti, ma ogni situazione è migliorabile e questa squadra ha dimostrato in altre circostanze di avere tante qualità. Fermo restando che le grandi squadre se non riescono a fare partite sporche, difficilmente riescono a vincere i campionati. Macrì è un ragazzo sveglio che può fare più ruoli. Non ha svolto la preparazione con noi, ma ho chiesto alla società di farlo rimanere con noi. Runza e De Mori avranno certamente spazio, ma devo vedere di partita in partita l’affidabilità, ho ampia scelta.

Baldan? Ho parlato chiaro con tutti, siamo tanti e alla fine ogni gara ne andranno nove fuori. Ripeto, dipende tutto dall’affidabilità e non guardo l’età, le alternative mi danno la possibilità di scegliere. Per vincere ci vogliono tanti giocatori bravi. A Magrassi chiedo intanto i gol, poi di mettersi a disposizione della squadra. E’ un calciatore che ha accettato la Reggina e non vedeva l’ora e quindi non vede l’ora anche di sbloccarsi. Anche se non fa cose eclatanti ma corre e aiuta la squadra, va benissimo”.